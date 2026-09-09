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MLB／克魯茲169公里火球沒收場內全壘打 大谷缺陣道奇勝率破8成

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大谷翔平今天坐板凳，道奇隊仍以3：2擊敗紅人隊。本季大谷翔平沒有出賽的情況下，道奇戰績是9勝2敗（勝率約81.82%），目前是8連勝狀態。

道奇首局靠史密斯（Will Smith）陽春砲先馳得點，2局下滿壘艾德曼（Tommy Edman）挨觸身球擠回第2分。3局上紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）2分砲，一棒追平比數。

3局下道奇「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出中外野平飛球，中外野手邁爾斯（Dane Myers）撲下去沒接到，球滾到後面，赫南德茲一路狂奔衝向本壘，克魯茲轉傳沒收赫南德茲的場內全壘打，球速高達105.3英里（約169.5公里）。

5局下赫南德茲捲土重來，得點圈有人情況下擊出中外野安打，送回超前分。道奇靠著史庫柏（Tarik Skubal）7.1局只失2分好投領軍下拿到勝利，史庫柏收下轉隊後第2勝。

道奇 大谷翔平 紅人 赫南德茲 克魯茲

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