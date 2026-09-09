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MLB／賈吉復出3支0、斯萊特勒7局好投 洋基連34季勝率破5成

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉吞K。 美聯社
賈吉吞K。 美聯社

洋基隊長「法官」賈吉Aaron Judge）今天傷癒歸隊，在主場迎戰洛磯隊，打擊繳出3支0白卷。不過洋基王牌投手斯萊特勒（Cam Schlittler）主投7局狂飆10K只失1分，穩固塞揚領先態勢，並幫助洋基以5：3贏球，連34個賽季勝率破5成。

賈吉上次出賽已是6月1日，暌違3個多月重返大聯盟，獲得主場球迷歡呼聲。賈吉擔任第3棒右外野手，首打席遭到三振，第2打席中外野飛球出局，第3打席再吞K。7局上洋基將賈吉換下場，拉莫斯（Heliot Ramos）代守右外野。

結果拉莫斯8局下打擊建功，敲出3分砲將比分改寫為5：1領先。9局上洛磯重砲捕手古德曼（Hunter Goodman）敲出2分砲，本季第37轟。洋基換上終結者貝德納（David Bednar）飆出三振，才收下比賽勝利。

斯萊特勒主投7局，只被敲3安打，投出10次三振沒有保送，失掉1分。斯萊特勒本季主投178.2局投出220次三振，防禦率2.01，每局被上壘率0.92。美聯塞揚競爭對手藍鳥希斯（Dylan Cease）本季161.1局飆出227次三振，防禦率2.40，每局被上壘率1.04。

賈吉3打數0安打，吞下2次三振，打擊率降至0.244，OPS值0.896。賈吉賽後受訪時表示身體感覺不錯，當被問到如何找回比賽狀態，他說，「我就是領薪水做這件事的，所以要上場去做，就這麼簡單。我領薪水，就是要上場為洋基、為球迷拿出自己最好的表現。」

洋基今天贏球後戰績82勝62敗，仍落後光芒隊4場勝差。不過洋基確定連34季勝率突破5成，大聯盟史上只僅次於1926至1964年洋基的連39季。

洋基 Aaron Judge Cam Schlittler 賈吉 洛磯

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