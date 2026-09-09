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MLB／岡本和真30轟達陣！ 與大谷翔平、村上宗隆共創紀錄
藍鳥隊30歲日籍重砲岡本和真，今天對上運動家隊，2局上轟出陽春全壘打，連兩場比賽開轟，本季第30轟出爐，追上村上宗隆共寫日本球員新人年最多轟紀錄，並且與大谷翔平共同締造3名日本球員同季達30轟的紀錄，創下大聯盟史上第一次。
岡本和真今天在2局上跟進史密斯（Josh Smith）「背靠背」開轟，從運動家先發投手柏金斯（Jack Perkins）手中敲出本季第30號全壘打，持續堆高自己保持的藍鳥隊史新人最多轟紀錄，攻下第83分打點，本季全壘打數及打點也都是藍鳥全隊最多。
岡本和真過去在日職時期曾經連6年敲出至少30轟、3度拿下全壘打王。今年在旅美第一年也達成30轟成就，與白襪隊村上宗隆共同締造日本球員在大聯盟的新人年最多全壘打紀錄，也是今年繼大谷翔平、村上宗隆後的第3位30轟日籍打者。
過去曾在大聯盟達成單季30轟的日本球員，包括松井秀喜、大谷翔平（6度）、鈴木誠也以及村上宗隆，岡本和真成為史上第5人。其中大谷翔平和鈴木誠也去年曾同季達成30轟，而同一年有3名日本打者達成30轟，則寫下大聯盟史上第一次。
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