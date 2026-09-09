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MLB／大谷回歸1場後今再被移出先發 仍有機會上場代打

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

道奇隊日籍「二刀流」大谷翔平歸隊只打一場比賽，今天對紅人隊之戰再被移出先發打線，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，這是為了讓他的狀態慢慢提升，比賽中仍有望上場代打，且預計明天會回到先發打序中。

大谷翔平受到右手肱二頭肌、左膝與頸部傷勢影響，日前休兵4天，昨天回歸後對紅人重回先發，3打數沒安打，吞下2次三振，靠1次保送上壘。

羅伯茲認為，大谷因為休了4天，還在找回打擊節奏，至少身體狀況沒有任何警訊，「我認為追根究底，就是要聽到他自己說『我感覺已經好很多了』，對我們來說，我們要的不只是這個晚上而已。」

至於今天再讓大谷翔平移出先發的安排，羅伯茲表示，隨著季後賽的腳步接近，接下來會讓大谷翔平多休幾天，保持好的狀態。

羅伯茲：「我認為我們只是更主動的方式，接下來還有18場比賽，也有一些休兵日，所以這雖然不是計劃之中的安排，但我想接下來會再多給他幾天的休息時間。」

道奇 大谷翔平 MLB 羅伯茲

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