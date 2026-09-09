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MLB／李灝宇重回先發3支0錯失建功機會 老虎1分差不敵雙城

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MLB／李灝宇重回先發3支0錯失建功機會 老虎1分差不敵雙城

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇（右）。 美聯社
李灝宇（右）。 美聯社

老虎隊台灣內野手李灝宇昨天中斷連17場先發後，今天重新回到先發打線中，對上雙城隊擔任先發三壘手、第8棒，但還沒找回先前的火燙手感，3打數沒有安打，關鍵時刻沒能建功，終場老虎以2：3落敗，與雙城系列賽戰成1勝1敗。

李灝宇今天重返先發，但被調整至後段棒次，面對雙城隊先發投手克雷默（Dean Kremer），首打席擊出二壘飛球遭接殺。5局下第2打席則是揮空一顆86.5英里（約139.2公里）的卡特球遭到三振，老虎隨後則靠麥高尼格爾（Kevin McGonigle）的2分砲打下2：1領先。

雙城隊接著在6局上由克萊門斯（Kody Clemens）轟出超前2分砲，以3：2要回領先。7局下老虎隊1分落後，李灝宇第3打席在1出局三壘有人時上場，面對雙城第3任投手莫里斯（Andrew Morris），又遭到90.9英里（約146.3公里）的卡特球三振，沒能建功，老虎無功而返。

此戰李灝宇3打數沒有安打，吞下2次三振，中斷連3場上壘，而他在4日敲安後因本壘攻防造成左小腿脛骨挫傷，之後連3場比賽無安打，近5場出賽合計15打數僅敲1安，打擊率下滑至2成57。

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