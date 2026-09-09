MLB／回大聯盟5天沒出賽 費爾柴德本季第3度遭DFA

台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在台灣時間本月4日在水手隊重返大聯盟，然而5天來沒有獲得出賽機會，今天羅布列斯（Victor Robles）歸隊，費爾柴德再次遭到指定讓渡（DFA），是他本季第3次遭DFA。

上周羅布列斯因被列入家庭醫療緊急名單，費爾柴德被拉上大聯盟。當時水手隊做出此異動時，美國媒體就評估，費爾柴德的角色預計會是代跑或是代守，由於他已沒有下放權，等羅布列斯歸隊，他就可能再遭DFA。

費爾柴德回到大聯盟後，對上運動家隊的4連戰都沒有獲得上場機會，沒有留下出賽紀錄，今天再遭到水手隊DFA，本季第3次。

費爾柴德開季從守護者隊出發，升上大聯盟出賽14場後遭到DFA，走完讓渡程序並無球隊承接，因年資符合選擇成為自由球員。之後回到家鄉西雅圖的球隊水手，在8月2日升上大聯盟，但僅待了3天、代跑出賽1場，再度被移出40人名單，選擇成為自由球員後，重新和水手隊簽下小聯盟約，但僅待了一個月，如今又遭到指定讓渡。