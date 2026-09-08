快訊

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

台積電收高10元、擋不住台股收盤下跌220點 穎崴漲停站穩第三高價股

川普曬超大美國地圖！一口氣劃入32個國家地區 加拿大、墨西哥入列

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／逼回去就好了！藍鳥離譜夾殺失誤 王牌希斯遭重擊不敵運動家

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥王牌投手希斯（Dylan Cease）。 美聯社
藍鳥王牌投手希斯（Dylan Cease）。 美聯社

藍鳥隊今天首局發生離譜夾殺失誤，爭奪美聯塞揚獎的王牌投手希斯（Dylan Cease）表現不佳，面對運動家隊主投5局掉5分，有4分自責。運動家隊靠再見安打，以6：5氣走藍鳥。

希斯1下就被運動家吉洛夫（Zack Gelof）敲二壘打，失掉第1分。兩出局一三壘有人時，一壘跑者盜壘，三壘跑者被夾擊，結果藍鳥三壘手岡本和真沒接到捕手的傳球，傳本壘又發生失誤，失掉第2分。

4下希斯再度遭遇亂流丟2分，5下又被波特（Henry Bolte）敲陽春砲。總計希斯主投5局，被敲4安，投出6三振和2保送，失掉5分有4分是自責。希斯本季161.1局飆出227次三振，防禦率至2.40，每局被上壘率1.04。

洋基王牌斯萊特勒（Cam Schlittler）明天主場迎戰洛磯隊，本季171.2局送出210次三振，防禦率2.04，每局被上壘率0.94。

藍鳥本場比賽展現韌性，7上岡本和真擊出陽春砲，本季第29轟，攻下3分大局。9上希曼尼茲（Andres Gimenez）再敲陽春砲追平比數。不過運動家9下兩出局攻占滿壘，麥尼爾（Jeff McNeil）跑出再見內野安打，以1分差搶回勝利。

藍鳥輸球後戰績72勝73敗，落後美聯外卡第3的守護者隊1場勝差。

藍鳥 運動家 岡本和真

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／大谷鬆口了！本季幾乎斷念投球 「今年就是專心打擊了」

道奇隊二刀流球星大谷翔平遭遇傷勢打擊，投手回歸進度看不到曙光，今天賽後本人鬆口：「幾乎是確定今年不會投球了」，他坦言遺憾，但會反省今年的經驗，期望成為明年「二刀流」回歸的養分。

MLB／大谷翔平休4天還是打不出來 道奇3安拿6分推進5連勝

大谷翔平休兵4場後回歸，今天3打數還是掛蛋、吞下2次三振，僅靠1次保送上壘，道奇隊靠赫南德茲（Teoscar Hernández）第六局的三分砲擴大優勢，全隊只有3安打就灌進6分，終場以6：3擊敗紅人隊，推進5連勝。

MLB／逼回去就好了！藍鳥離譜夾殺失誤 王牌希斯遭重擊不敵運動家

藍鳥隊今天首局就發生離譜夾殺失誤，正在爭奪美聯塞揚獎的王牌投手希斯（Dylan Cease）表現不佳，面對運動家隊主投5局掉5分，有4分自責。運動家隊靠再見安打，以6：5氣走藍鳥。

MLB／打席內容沒什麼好說 羅伯茲說大谷平平安安就是勝利

道奇隊今天以6：3擊敗紅人隊，推進5連勝，大谷翔平休兵4天後回歸，3打數沒有安打、選到1次保送，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）認為重點在於沒有看到身體警訊，「我覺得這本身就是勝利了。」

MiLB／前韓職洋投3A飆完全比賽 寫小聯盟近9年首見紀錄

曾效力南韓職棒起亞虎隊的32歲左投帕農（Thomas Pannone），本季在釀酒人隊體系打拚，今天在3A僅用94球投出一場完全比賽，這是小聯盟各層級自2017年後首度出現單一投手的完全比賽。

MLB／李灝宇逼近張育成3項台灣紀錄 連17場先發卻中斷

老虎隊台灣內野手李灝宇今天中斷連17場先發，整場坐板凳沒上場，老虎終場以5：4險勝雙城隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。