MLB／逼回去就好了！藍鳥離譜夾殺失誤 王牌希斯遭重擊不敵運動家

藍鳥隊今天首局發生離譜夾殺失誤，爭奪美聯塞揚獎的王牌投手希斯（Dylan Cease）表現不佳，面對運動家隊主投5局掉5分，有4分自責。運動家隊靠再見安打，以6：5氣走藍鳥。

希斯1下就被運動家吉洛夫（Zack Gelof）敲二壘打，失掉第1分。兩出局一三壘有人時，一壘跑者盜壘，三壘跑者被夾擊，結果藍鳥三壘手岡本和真沒接到捕手的傳球，傳本壘又發生失誤，失掉第2分。

4下希斯再度遭遇亂流丟2分，5下又被波特（Henry Bolte）敲陽春砲。總計希斯主投5局，被敲4安，投出6三振和2保送，失掉5分有4分是自責。希斯本季161.1局飆出227次三振，防禦率至2.40，每局被上壘率1.04。

洋基王牌斯萊特勒（Cam Schlittler）明天主場迎戰洛磯隊，本季171.2局送出210次三振，防禦率2.04，每局被上壘率0.94。

藍鳥本場比賽展現韌性，7上岡本和真擊出陽春砲，本季第29轟，攻下3分大局。9上希曼尼茲（Andres Gimenez）再敲陽春砲追平比數。不過運動家9下兩出局攻占滿壘，麥尼爾（Jeff McNeil）跑出再見內野安打，以1分差搶回勝利。

藍鳥輸球後戰績72勝73敗，落後美聯外卡第3的守護者隊1場勝差。