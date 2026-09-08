MLB／打席內容沒什麼好說 羅伯茲說大谷平平安安就是勝利

道奇隊今天以6：3擊敗紅人隊，推進5連勝，大谷翔平休兵4天後回歸，3打數沒有安打、選到1次保送，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）認為重點在於沒有看到身體警訊，「我覺得這本身就是勝利了。」

大谷翔平回歸擔任第一棒，首打席左外野飛球遭到接殺，接下來連吞2K，直到第七局的打席才靠保送站上一壘，賽後打擊率跌到0.277。

談到大谷今晚的打席表現，羅伯茲表示：「我喜歡那個保送」，他強調重點是今晚順利過關，再來就是觀察大谷明天的感覺如何，「能讓他重新回到打線真的很棒，雖然沒什麼值得一提的地方，但也沒有任何需要擔心的地方。」

羅伯茲說，大谷休了4天後回來，他的感覺良好，打擊過程中沒有需要擔心的地方，賽後也覺得很有力氣，身體狀況沒有倒退，已經算有達到目標。

記者持續追問，大谷目前的揮棒狀態相比巔峰時的差距，羅伯茲說這必須考慮今晚對戰的投手，讓道奇整條打線都感覺不好應付，大谷的揮棒其實還不錯，只是擊球時機的問題，「畢竟他已經4天沒有比賽了。」