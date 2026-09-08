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MLB／大谷鬆口了！本季幾乎斷念投球 「今年就是專心打擊了」
道奇隊二刀流球星大谷翔平遭遇傷勢打擊，投手回歸進度看不到曙光，今天賽後本人鬆口：「幾乎是確定今年不會投球了」，他坦言遺憾，但會反省今年的經驗，期望成為明年「二刀流」回歸的養分。
大谷從明星賽前暫停投球，經過治療後雖數次啟動牛棚，但接下來皆出現不適導致進度停滯，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）已直言大谷本季回歸投球機率「算算看就知道」，但始終沒有說死。
大谷今天賽後久違受訪，談到目前身體狀況，他表示，「要說100%，其實整季下來很難一直維持在100%，現在主要是膝蓋和手臂有些狀況，但是是在可以出賽的範圍。」
被問到是傷勢是否已對打擊帶來影響，大谷說那也是能力的一部分，「我覺得就算身體某部位出現狀況，還是可以想辦法用其他方式去克服，現在必須連同打擊機制在內去做調整。」
外界關心本季投球回歸時程，大谷鬆口：「我想是幾乎確定不會了，所以目前我想專心在打擊上。」他坦言心裡有遺憾，「但這也是我今年需要反省的地方，如果能在明年成為助力就好了。」
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