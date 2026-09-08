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MiLB／前韓職洋投3A飆完全比賽 寫小聯盟近9年首見紀錄

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MiLB／前韓職洋投3A飆完全比賽 寫小聯盟近9年首見紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
曾效力起亞虎的帕農在釀酒人3A僅用94球投出完全比賽，帶隊3：0完封對手。截圖自Nashville Sounds X
曾效力起亞虎的帕農在釀酒人3A僅用94球投出完全比賽，帶隊3：0完封對手。截圖自Nashville Sounds X

曾效力南韓職棒起亞虎隊的32歲左投帕農（Thomas Pannone），本季在釀酒人隊體系打拚，今天在3A僅用94球投出一場完全比賽，這是小聯盟各層級自2017年後首度出現單一投手的完全比賽。

釀酒人3A奈許維爾天籟隊（Nashville Sounds）今天以3：0擊敗光芒隊3A德罕公牛隊（Durham Bulls），帕農共用94球、61顆好球，未被敲出安打、沒有保送，讓對手27上27下，送出8次三振。

小聯盟前一次出現單一投手完全比賽，已要追溯到2017年，該年共出現兩場，分別是4月22日紅人隊2A馬勒（Tyler Mahle）、4月25日巨人隊1A馬薩（Domenic Mazza）。

帕農2018、19年共在大聯盟藍鳥隊留下49場出賽，2022年6月南韓職棒起亞虎隊試圖挖角中職味全龍隊洋投鋼龍，未能成功延攬，轉向簽下帕農，而他在起亞虎待了兩季，合計30場出賽，取得9勝7敗、防禦率3.49。

帕農2024年起回歸美職體系，今年與釀酒人簽下小聯盟合約，剛在7月30日升上大聯盟先發1場，面對巨人隊先發3局失3分（責失2分）吞敗，釀酒人該役以3：16慘敗；帕農完成1場先發任務後遭到指定讓渡，走完程序後回到3A，今天就寫下釀酒人3A隊史第三場完全比賽。

小聯盟 南韓 韓職

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