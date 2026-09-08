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MLB／法官回歸！賈吉缺陣3個月歸隊 直接在大聯盟打復健賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。 路透
洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。 路透

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）確定回歸，因右側肋骨壓力性骨折休兵超過3個月後，他已在今天脫離60天傷兵名單，洋基今天休兵，明天將在主場展開與洛磯隊的3連戰。

賈吉前一次出賽已是5月31日（美國時間），接下來因傷長期缺陣，洋基在他受傷前戰績36勝23敗、勝率0.610，到今天為81勝62敗，洋基在賈吉缺陣期間取得45勝39敗、勝率0.536。

賈吉昨天完成實戰投打練習，今天順利回歸，未經小聯盟復健賽，總教練布恩（Aaron Boone）為他規畫其他形式的復健賽，逐步增加他的比賽強度，考慮的方案之一是賈吉會在首場出賽之後休兵1天，接著每場出賽5到7局，並視情況安排擔任指定打擊。

布恩在上周受訪時表達對賈吉回歸的期待，他說：「他是世上最好的球員，他的歸隊會讓團隊戰力更加均衡，也多了一位右打，當我們面對右投時，打線多數都是左打，能在第二、三棒的位置放進一位右打，我認為這會很有幫助，不只是他的火力輸出，也能讓其他選手都放在更合適的位置上。」

賈吉 MLB 洋基

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