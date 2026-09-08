MLB／為何不直接說大谷今年放棄投球？羅伯茲：是我選擇不說死

大谷翔平因傷缺陣4場後回歸打線，今天仍排在開路先鋒，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）對此解釋，大谷是道奇的最強打者，最強打者就該擁有最大的彈性空間，但語句中顯露已有不少動搖，不保證這項調度永遠不會改變。

大谷翔平今年受到傷勢影響，不僅投球回歸計畫停擺，近期打擊也受到影響，道奇安排他連休4場，今天回到先發打線，依然擔任第一棒面對紅人隊。

被問到為何從不將大谷調離第一棒，羅伯茲表示，「我認為他是我們的最強打者，最強打者就該擁有最大的發揮空間，這是我的考量之一。」但接下來也提到，「會不會一直維持下去？我不知道；會不會維持到球季結束？我不知道。」

媒體也詢問，為何不直接說大谷本季不會再投球了，羅伯茲遲疑了一下，「呃…是我選擇不把這件事說死。」他坦言，大谷本季投球回歸目前確實沒有時間表，但自己不會把可能性說死。

羅伯茲表示，大谷喜歡當二刀流選手，但他也同意擱置投球計畫，因為以目前的情況來看，這樣做沒有意義。