快訊

淡水藥局昔「孤男寡女」白天拉下鐵捲門 網友目擊藥師怪異行徑嚇壞

MLB／為何不直接說大谷今年放棄投球？羅伯茲：是我選擇不說死

台中護理師遭車撞擊二次身亡 駕駛疑畏罪掉頭再輾…8旬祖父悲痛認屍

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／為何不直接說大谷今年放棄投球？羅伯茲：是我選擇不說死

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大谷翔平因傷缺陣4場後回歸打線，今天仍排在開路先鋒，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）對此解釋，大谷是道奇的最強打者，最強打者就該擁有最大的彈性空間，但語句中顯露已有不少動搖，不保證這項調度永遠不會改變。

大谷翔平今年受到傷勢影響，不僅投球回歸計畫停擺，近期打擊也受到影響，道奇安排他連休4場，今天回到先發打線，依然擔任第一棒面對紅人隊。

被問到為何從不將大谷調離第一棒，羅伯茲表示，「我認為他是我們的最強打者，最強打者就該擁有最大的發揮空間，這是我的考量之一。」但接下來也提到，「會不會一直維持下去？我不知道；會不會維持到球季結束？我不知道。」

媒體也詢問，為何不直接說大谷本季不會再投球了，羅伯茲遲疑了一下，「呃…是我選擇不把這件事說死。」他坦言，大谷本季投球回歸目前確實沒有時間表，但自己不會把可能性說死。

羅伯茲表示，大谷喜歡當二刀流選手，但他也同意擱置投球計畫，因為以目前的情況來看，這樣做沒有意義。

羅伯茲 道奇 大谷翔平 紅人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／為何遲遲不放大谷翔平進IL？ 羅伯茲坦言「二刀流」身分成關鍵

MLB／大谷本季投球回歸絕望？道奇教頭說看上周投0球就算得出來

MLB／大谷翔平重返先發陣容 投球復出時程未定

MLB／大谷翔平連3戰未進先發名單 道奇官網直言IL可能性愈來愈高

相關新聞

MLB／為何不直接說大谷今年放棄投球？羅伯茲：是我選擇不說死

大谷翔平因傷缺陣4場後回歸打線，今天仍排在開路先鋒，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）對此解釋，大谷是道奇的最強打者，最強打者就該擁有最大的彈性空間，但語句中顯露已有不少動搖，不保證這項調度永遠不會改變。

MLB／法官回歸！賈吉缺陣3個月歸隊 直接在大聯盟打復健賽

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）確定回歸，因右側肋骨壓力性骨折休兵超過3個月後，他已在今天脫離60天傷兵名單，洋基今天休兵，明天將在主場展開與洛磯隊的3連戰。

MLB／大谷翔平重返先發陣容 投球復出時程未定

利用美國勞動節長週末休養舊傷後，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天將在對辛辛那提紅人的系列賽首戰中重返先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。