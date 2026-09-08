MLB／大谷翔平重返先發陣容 投球復出時程未定

利用美國勞動節長週末休養舊傷後，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天將在對辛辛那提紅人的系列賽首戰中重返先發打線。

大谷翔平今天回到他慣常的開路先鋒指定打擊位置。他先前因右手肱二頭肌、左膝以及頸部不適，缺席了4場比賽。

至於他何時能再度擔任先發投手，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前表示，球隊「尚未訂定他何時能再次投球的時間表」。當被追問道奇為何還沒排除大谷翔平重回投手丘的可能性時，羅伯茲僅回應：「我選擇不說死。」

道奇原本曾考量將大谷翔平列入傷兵名單，但羅伯茲昨天在對華盛頓國民的比賽前告訴媒體，大谷翔平復原進展良好，因此隔天就能歸隊。道奇極力避免將他放入傷兵名單，因為以大谷翔平的「二刀流」身分，進入傷兵名單按規定須待滿15天，道奇希望盡可能留住他的打擊火力。他自7月3日後就未曾登板投球。

羅伯茲補充，在例行賽僅剩19場的情況下，大谷翔平目前甚至還未必能每天都以打者身分全勤出賽。

羅伯茲今天說：「我不想說這是每日觀察，但我確實很想看看他今晚比賽完的狀況，再決定明天及接下來幾天的安排。」他說：「我們已經暫時擱置投球訓練，讓他專心在打擊和跑壘上，維持下半身狀況，只要有助於我們贏球，什麼都會去嘗試。」

4度獲選大聯盟年度最有價值球員（MVP）的大谷翔平，本季出賽133場，打擊率2成79，敲出30轟與80分打點。在缺席前的6場比賽，他23打數僅擊出兩支安打，吞下11次三振，上一轟是在8月18日。