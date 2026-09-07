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MLB／壞消息藏背後？海盜王牌史肯斯5.1局無失分 翻數據卻發現「超詭異｣

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜王牌史肯斯繳出5.1局無失分好投，然而一項詭異數據更讓人難以放心。 法新社。
海盜王牌史肯斯繳出5.1局無失分好投，然而一項詭異數據更讓人難以放心。 法新社。

身為天使死忠球迷的海盜王牌史肯斯Paul Skenes），今日首度對決支持多年的球隊，最終繳出5.1局無失分好投，率領海盜以1：0擊敗天使。然而，近期球速下滑、壓制力不如球季前段仍未解決，一項詭異數據更讓人難以放心。

史肯斯此役共投87球，主投5.1局僅被敲出4支安打、沒有失分，不過全場僅送出2次三振。這也是他本季第3度單場三振數不超過2次。

上一次發生是在5月24日對決藍鳥，當時史肯斯主投5局被敲9支安打，包括1發全壘打，另有1次四壞保送，失掉4分，同樣僅送出2次三振；至於本季開幕戰對大都會，他僅投0.1局就退場，當時則只有1次三振。

若將時間往前拉，這種情況對史肯斯其實相當罕見。2025年整季僅出現1次單場三振數不超過2次，是在5月2日面對小熊，當時他主投5局被敲5支安打，其中包括3發全壘打，另有4次四壞保送、失3分，僅送出2次三振；2024年菜鳥球季則從未發生過。

換句話說，史肯斯生涯前兩季合計僅出現1次這種情況，光是今年就已經發生3次，也讓近期球威與三振能力下滑的現象更加值得關注。

海盜隨隊記者史坦普夫（Alex Stumpf）也點出此役另一項特殊數據，「好消息：史肯斯今天投了5.1局無失分。值得提高警覺的消息：他投出的87球當中，有43球是在兩好球之後投出的，但他只有2次三振。」

進入球季後段後，史肯斯的球速出現下滑，防禦率也逐漸攀升，此役雖然仍有2球突破98英里，但過去能靠強大球威大量製造揮空與三振的他，如今即使取得兩好球，似乎也不像過去那麼容易送出最後一擊。

「如果那些球都落地形成安打，那可能就會比較難受，但它們並沒有，隊友都在我身後完成守備。三振當然比打出一顆滾地球看起來帥一點，但說到底，出局就是出局。所以接受結果，然後繼續面對下一名打者就好。」史肯斯並示。

史肯斯近一步補充，「就是努力讓這股氣勢延續下去。我們在這裡打了兩個很好的系列賽，也替接下來在芝加哥的系列賽做好準備。一場一場來吧。只要我們打出自己的比賽，最後自然會走到該去的位置。我們現在有一個很好的機會，接下來就是要把握住。」

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