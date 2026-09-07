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MLB／4打數掛蛋仍當英雄！塔克飛身沒收全壘打 道奇教頭：改變比賽的差別

聯合新聞網／ 綜合報導
塔克靠著一次關鍵守備成為道奇7：5逆轉國民的重要功臣。羅伯茲更直言這球可能就是整場比賽的差別。 歐新社。
塔克靠著一次關鍵守備成為道奇7：5逆轉國民的重要功臣。羅伯茲更直言這球可能就是整場比賽的差別。 歐新社。

今年休賽季以4年2.4億美元（約新台幣72億元）重金加盟道奇塔克（Kyle Tucker），儘管全場4打數沒有安打，卻靠著一次關鍵守備成為道奇7：5逆轉國民的重要功臣。賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）更直言這球可能就是整場比賽的差別。

8局上道奇仍以4：5落後，此役已敲出2分打點二壘安打的國民捕手佛德（Harry Ford），面對米勒（Bobby Miller）在2好1壞情況下逮中一顆94英里伸卡球，將球狠狠掃向右外野深處，眼看就要直接飛出大牆，替國民再追加1分。

沒想到塔克一路向後追到警戒區，精準判斷球的落點後，在全壘打牆前奮力躍起，硬生生將球接進手套，直接沒收佛德可能形成的陽春砲，幫助道奇咬住1分的落後。

當時站在投手丘上的米勒也鬆了一口氣，「我認為那是一個巨大的氣勢轉折，真的讓人如釋重負。」

「這一球可能就是整場比賽的差別，所以那真的是一次非常重要的守備。」羅伯茲強調。

根據Statcast數據，佛德這顆飛球受到風勢影響，飛行距離減少約7英尺，同時向右偏移11英尺，多少幫助塔克完成這次美技，但仍無損這次接殺的重要性。

逃過一劫後，米勒順利穩住陣腳，先讓楊恩（Jacob Young）擊出滾地球出局，接著三振努涅斯（Nasim Nuñez），沒有再讓國民增加任何分數。

8局下道奇隨即展開反攻，貝茲（Mookie Betts）轟出關鍵超前3分砲，直接將戰局翻轉收下勝利。

在此之前，道奇一度陷入8戰6敗低潮，但隨著9月到來，球隊狀態明顯回升，完成系列賽3連戰橫掃，同時拉出一波4連勝。

MLB 道奇 米勒 羅伯茲 塔克 國民 教練

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