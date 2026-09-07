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MLB／100.5英里火球也被轟！勇士亞古納享受當「費城反派」：愈噓我愈愛

聯合新聞網／ 綜合報導
亞古納在8局轟出追平3分砲後上演「挑釁套餐」，不但表示毫不介意，甚至直言相當享受。 法新社。
亞古納在8局轟出追平3分砲後上演「挑釁套餐」，不但表示毫不介意，甚至直言相當享受。 法新社。

勇士亞古納（Ronald Acuña Jr.）在8局轟出追平3分砲後，在滿場噓聲中主動上演「挑釁套餐」，最終幫助勇士以5：4逆轉獲勝。賽後他不但表示毫不介意，甚至直言相當享受。

「我很喜歡費城球迷，因為他們會噓我，所以這就是我的動力。」亞古納享受成為費城「反派」的感覺。

除了成功扳平戰局，這發全壘打更是亞古納大聯盟生涯第1000支安打，完成至少1000安、200轟、200盜，成為勇士隊史除了傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）之外，唯一達成這3項成就的球員。

此外，這發全壘打的難度更是相當驚人，自2008年開始追蹤投球數據以來，亞古納這發面對100.5英里速球的全壘打，是勇士球員面對的第3快全壘打球速，僅次於羅沙里歐（Eddie Rosario）2021年面對101.2英里，以及歐森（Matt Olson）2022年面對101英里的全壘打，也是勇士在這段期間有紀錄以來，第6發面對至少100英里速球所敲出的全壘打。

萊利（Austin Riley）看到這發100.5英里火球被轟出去後也直呼不可思議，「當亞古納處於最佳狀態時，他能做到的事情真的非常特別。那可是大約101英里，而且還是在外角偏高的位置，他竟然能如此扎實地拉向左中外野，這真的只有非常特殊的球員才能做到。」

先發投手馬勒（Tyler Mahle）也忍不住盛讚亞古納，「到了重要比賽，他就是能再提升到另一個層次。真的很特別，我甚至不知道他竟然還有更高的層次，親眼看真的非常不可思議。」

更值得注意的是，若放在不到兩周前，亞古納可能根本打不到這顆球，8月28日之前，他面對四縫線速球陷入嚴重低潮，111個打數僅敲出12支安打，打擊率低至.119，因此球隊特別讓他休息一場。

沒想到休息過後，阿庫尼亞徹底變了一個人，隨後34個打數敲出17支安打，打擊率高達.500，包括3支二壘安打與3發全壘打；這段期間面對四縫線速球同樣是12打數6安打，打擊率也是.500。

對此，勇士總教練魏斯（Walt Weiss）也盛讚，「偉大的球員就是會在這種時刻挺身而出，這一轟太重要了。」

亞古納 費城 勇士 反派

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