MLB／慢跑32.36秒惹怒費城！亞古納開轟後摀耳、歐洲步還加碼「笑容客場謝幕」

勇士今日在前半段多處於落後，但8局上靠著亞古納（Ronald Acuña Jr.）轟出追平3分砲，最終以5：4完成逆轉。然而亞古納擊出全壘打後，不僅站在原地欣賞，還一路「挑釁」費城球迷，在客場玩起通常只有主場球星才會做的謝幕致意。

8局上費城人後援投手麥克法蘭（Alex McFarlane）先抓下1個出局數，隨後雅斯崔姆斯基（Mike Yastrzemski）與鮑德溫（Drake Baldwin）接連敲出安打攻占二、三壘。

此時輪到亞古納上場，麥克法蘭選擇用火球正面對決，甚至連續對亞古納投出7顆超過100英里的速球，沒想到最後一顆100.5英里速球直接遭亞古納重擊，形成一發飛行距離414英尺追平3分砲，瞬間將比數扳成4：4，也是亞古納本季第16發全壘打。

眼看球飛出大牆後，亞古納沒有立刻起跑，而是留在原地欣賞自己的全壘打，隨後才開始繞壘。跑向二壘途中，他更直接向看台上的費城球迷做出挑釁動作，現場隨即爆出震耳欲聾的噓聲，來到三壘前還做出招牌的「歐洲步」，跑向本壘時更直接將雙手放在耳朵旁，彷彿刻意要聽清楚費城球迷送上的漫天噓聲。

亞古納這趟繞壘整整花了32.36秒，不僅是他生涯在沒有爭議的全壘打中第3慢的一次，更是他本季最慢的一次。

不僅如此，亞古納回到本壘、走進勇士休息區後，竟然又重新走到場邊，上演了一次「客場謝幕」，露出燦爛笑容、不斷向看台揮手「致意」，讓現場氣氛更加火爆。

事實上，這已不是亞古納這個系列賽第一次惹毛費城人，前一天勇士以2：4落敗時，亞古納開轟後的繞壘方式，就已經讓費城王牌惠勒（Zack Wheeler）相當不滿。