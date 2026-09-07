MLB／從失去終結者到紅襪重生！查普曼101英里火球完成「400救援」

紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）今日在9局登板，最終用一顆高達101英里的火球送出三振，收下生涯第400次救援成功，以3：1擊敗金鶯，成為大聯盟史上第9位踏進「400救援俱樂部」的投手。賽後查普曼也回義一路以來的艱辛旅程。

「就是很開心。很高興球隊替我的成就慶祝，而且我們也贏下了比賽。現在對我來說，最棒的事情就是看到隊友為我至今所完成的一切感到開心。400次救援成功也是我今年替自己設定的其中一項個人目標。」

2022年5月中旬，查普曼失去洋基終結者位置，此後幾年受到控球問題影響，角色逐漸轉為佈局投手。2022年至2024年間，他輾轉效力4支球隊，3個賽季合計只有29次救援成功，其中14次還是2024年效力海盜後期，隨後因貝德納（David Bednar）陷入低潮才重新獲得關門機會，並在2025年加盟紅襪後，重新找回攻擊好球帶的能力，並在春訓競爭中搶下終結者位置，連續兩年以紅襪守護神身分入選明星賽。

「這真的非常特別。幾年前，我失去了終結者的位置，有2、3年的時間幾乎沒有什麼關門的機會。來到這支球隊後，他們給了我競爭終結者的機會，而我成功贏下這個位置。400救援一直是我生涯想完成的事情之一，曾經有一段時間，我以為自己可能做不到了。但感謝上帝，現在我們走到了這裡，我也真的完成400救援了。」

更不可思議的是，雖然不像巔峰時期那樣頻繁突破100英里，但38歲的查普曼至今伸卡球平均球速仍達98英里、四縫線速球也有97英里，而今天完成生涯第400救援的最後一球，更直接飆到101英里。

被問到是不是特別把力量留到最後，準備用101英里火球完成里程碑時，查普曼笑著否認，「沒有、沒有，我當時只是專注在投出一顆好球而已。」

比賽結束後，紅襪休息室大門才剛打開，就能聽見隊友們不斷高喊，「Chappy！Chappy！Chappy！」

對此，紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）也對這位38歲老將讚不絕口，「他能夠維持這麼長時間，而且現在還能做到這些事情，真的非常令人佩服。你看看他為了維持身體狀態付出的努力，讓自己能夠持續上場，他真的很不可思議。能夠一起經歷這一切，我覺得自己很幸運。現在真正認識他、看到他的工作態度後，真的很酷，他非常出色。」

今日拿下勝投的菜鳥左投托勒（Payton Tolle）同樣向前輩致敬，「首先，我想恭喜Chappy完成400救援。這真的太不可思議了，能夠維持頂尖水準這麼久，親眼看到真的很酷。」

而讓查普曼有機會完成400救援的另一名功臣，則是「斧頭幫」外野手懷特（Eli White）在2局敲出的關鍵3分砲，也讓查普曼最終有了救援機會，「能夠成為這項歷史的一部分真的非常酷。平常看他每天如何準備自己就很有意思，他永遠都非常專注，隨時做好登上投手丘的準備。」

查普曼今日主投1局僅被敲1支安打、沒有失分，並送出2次三振，順利收下本季第33次救援成功，本季出賽50場，拿下3勝、33次救援成功，防禦率僅2.03。