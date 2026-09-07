MLB／貝茲逆轉三分砲 大谷缺陣4場道奇勝率100%

大谷翔平不在沒關係，道奇隊上演一場逆轉勝，貝茲（Mookie Betts）第八局轟出逆轉三分砲，幫助道奇終場以7：5贏球，3連戰清盤國民，且在大谷缺陣的4場比賽拉出4連勝。

道奇由羅布勒斯基（Justin Wrobleski）先發，前3局未失分，卻在第四局先遭阿布姆斯（CJ Abrams）敲陽春砲，就此陷入動盪，接下來連挨4安打，佛德（Harry Ford）二壘打帶有2分打點，楊恩（Jacob Young）一壘打再下一城，道奇換投後才止住失血。

道奇五局下攻下3分一度追平，但六局上米勒（Bobby Miller）開局被萊爾（Daylen Lile）敲三壘打，接下來又出現保送，雖靠滾地球抓到本壘的出局數，但接下來在一出局、一二壘有人時選擇故意保送塞滿壘包，卻面對克魯斯（Dylan Crew）投出觸身球送分。

道奇陷入4：5落後，第八局寇爾（Alex Call）敲安、艾德曼保送上壘後，由貝茲一棒逆轉局面。

大谷翔平不在的情況下，道奇此役仍由艾德曼（Tommy Edman）扛開路先鋒，4打數敲2安打、另有1次保送，表現不俗。