MLB／教士前三棒連炸柯爾奪勝！馬查多驚嘆「三個方向」都能轟

教士今日在主場迎戰洋基，一開賽就上演大聯盟史上罕見場面，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）與馬查多（Manny Machado）面對洋基王牌柯爾（Gerrit Cole），首局前三名打者連續開轟，最終幫助教士以4：3險勝。

「真的太不可思議了。看到我和隊友面對聯盟最好、甚至可能是最好的先發投手之一，都能夠扎實擊中球，真的讓人非常興奮，這正是我們進攻端需要的那股推力。」塔提斯賽後表示。

事實上，這發全壘打是塔提斯本季第20轟，也代表他生涯至今6個完整的大聯盟賽季，每一季都至少完成20轟，更不容易的是，他直到5月31日才敲出本季首轟，如今已經追回20轟。

「這就是你反彈的方式。你不會坐在那裡把一切視為理所當然，然後哭著睡著。你會試著找出問題，相信自己。」塔提斯對此說道。

塔提斯說：「真的非常有趣，尤其今天面對的是這種等級的先發投手。這正是我們進攻端需要的那股推力。」

不過首局3轟之中，最讓教士休息區瘋狂的，反而是第2棒柯朗沃斯。自進入大聯盟7個賽季後，柯朗沃斯生涯累積84轟從來沒有任何一發是轟向反方向。直到今天，柯朗沃斯將柯爾的速球掃向左外野邊線，球剛好留在界內飛出大牆，完成生涯第一發反方向全壘打，整個教士休息區瞬間陷入瘋狂。

克羅尼沃斯自己都難以置信，「我從來沒想過這件事真的會發生。我覺得它應該會直接被送進名人堂。」，塔提斯則在旁邊虧他，「也才花了他7年而已。」

而當教士還沉浸在這發罕見的反方向全壘打時，馬查多又給柯爾致命一擊。柯爾面對馬查多投出一顆97英里、精準攻向外側的速球，連柯爾自己都認為這是一顆品質非常好的球，但馬查多仍一棒將球轟向中外野，飛行距離達416英尺，完成開局三連轟。

馬查多表示，「我覺得最不可思議的是，我們一發反方向轟向右外野、一發反方向轟向左外野，然後又有一發飛向中外野。而且再說一次，我們面對的是聯盟最好的投手之一，這種事情真的不常看到。」

奪勝後，正爭奪季後賽門票的教士戰績來到75勝68敗，持續緊追76勝68敗的響尾蛇，距離國聯最後一張外卡僅剩0.5場勝差。