MLB／洋基王牌寫史上最尷尬！教士首局「背靠背靠背」全壘打創罕見紀錄

教士今日在主場迎戰洋基的系列賽最終戰，開局就用最震撼的方式招呼洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole），在尚未抓到任何一個出局數的情況下，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）與馬查多（Manny Machado）連三棒開轟，寫下球隊40年以來壯舉。

根據大聯盟記者卡薩維爾（AJ Cassavell）指出，「教士靠塔提斯、柯朗沃斯與馬查多開局連續敲出3發全壘打，而且苦主還是柯爾。這是自1987年4月溫恩（Marvell Wynne）、「教士先生」葛溫（Tony Gwynn）與克魯克（John Kruk）開局連3轟後，教士第一次再度完成這件事。」

事實上，這是大聯盟史上僅第12次有球隊在比賽開局前三名打者「背靠背靠背」開轟，而教士正是大聯盟史上第一支完成這項壯舉的球隊。

然而對柯爾而言，卻是一項相當尷尬的歷史紀錄，過去近40年間，只有10名投手曾在比賽開局連續被3名打者敲出全壘打，而柯爾如今竟成為史上第一位兩度遭遇這種情況的投手，上一次是在2022年6月10日面對雙城，同樣開局連挨3轟，不過當時洋基最後逆轉獲勝。

柯爾談到這次罕見的開局表示，「他們都揮得非常好。有時候事情就是這樣，你必須把它拋在腦後，繼續做好自己的工作，一球一球投，把那些失投留在過去，繼續前進。」

有趣的是，首局挨的3轟中，柯爾認為真正稱得上「失投」的其實只有一球，「那顆對塔提斯的曲球有點失控。但我認為馬查多把一顆很好的球轟出去，那是一次不可思議的揮棒；柯朗沃斯則是逮中一顆其實投得不錯的2好1壞速球，做出了很好的揮擊。」