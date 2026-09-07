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MLB／大谷翔平連4戰休兵有望明天復出 羅伯茲：狀況持續好轉

中央社／ 洛杉磯6日綜合外電報導
大谷翔平連續第4場未列入先發陣容。 法新社
大谷翔平連續第4場未列入先發陣容。 法新社

MLB日籍球星大谷翔平今晚連續第4場未列入先發陣容，但洛杉磯道奇初步計劃讓這位指定打擊明天對陣辛辛那提紅人時重返先發。

美聯社報導，大谷翔平2日對戰聖路易紅雀隊時遭到4次三振，顯得難以招架。此後他就未再出賽，目前休兵是因左膝和右二頭肌持續痠痛，這些傷勢在明星賽前就一直困擾著他。

大谷翔平復健進度循序漸進，在完全休養兩天後，昨天已重返室內打擊籠練打。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「（昨天）狀況很好，結束訓練後感覺不錯。因此只要沒有出現突發狀況，且狀況持續好轉的話，我預計明天會讓他上場。今天他會完成訓練，應該明天就可以出賽。」

大谷翔平在這次休兵前的13場比賽中，51打數僅7支安打及1支全壘打，打擊率1成37。這是他自2022年效力洛杉磯天使隊期間，因肘傷缺席最後一個月球季以來，休戰時間最長的一次。他本季出賽129場，打擊率2成79，敲出30支全壘打、80分打點，並連續第6季至少敲出30支全壘打。

羅伯茲表示，大谷翔平回報經過這段時間的充分休息後，左膝和右二頭肌的狀況都有所改善。

羅伯茲說：「顯然，我們討論過要給他盡可能充足的時間調養。因此看到目前的良好進展，相當令人振奮。不過話說回來，在他正式被列入先發名單之前，我們無法百分之百確定，但我抱持希望。」

尤其是膝蓋的不適，導致大谷翔平自7月3日以來就無法上場投球。這位右投本季先發出賽14場，在85.2局的投球中繳出8勝2敗、防禦率1.79的成績。

大谷翔平本季重新登板投球的機率微乎其微。羅伯茲表示：「顯然，只要看看賽程表，再看看他過去一週的投球量，我想大家心裡應該都有數了。」

大谷翔平 紅人 辛辛那提紅人

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