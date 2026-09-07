MLB／為何蛻變40轟MVP熱門？阿姆斯壯3A找到「揮棒秘笈」：我不用像大谷一樣

小熊中外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在今日迎戰馬林魚的比賽中，面對右投菲利普斯（Tyler Phillips）一顆的橫掃球，一棒將球送出中外野大牆完成「40轟」壯舉。賽後阿姆斯壯也分享自己的打擊心態，真正改變他的關鍵以及打擊哲學。

回顧當時，阿姆斯壯確認球落在界內並飛出大牆後才開始繞壘，離開打擊區時還特別朝隊友休息區伸出4根手指，一起分享「40轟」的喜悅，「能夠和隊友一起分享這個時刻真的很好。在這條打線裡打球、製造攻勢一直都很容易，所以能和他們一起分享，我覺得很棒。」

談到真正改變他的關鍵，阿姆斯壯表示可追溯至2023年效力小熊3A時期，當時他開始學習如何更有效率地「拉打」，而不是強迫自己成為一名能把球轟向全場各個方向的重砲。

「就是學習如何有效率地把球拉回來，這件事情帶給我的回報最大。我不再覺得自己必須像亞古納（Ronald Acuña Jr.）、伍德（James Wood）或大谷翔平那樣，擁有把球轟向全場的力量。我們認定我的揮棒就是適合拉打，而這絕對是我進步最多的地方，也是來到大聯盟後更加學會如何做到的事情。」

這項改變的成果，如今完全反映在數據上。本季阿姆斯壯打擊三圍來到.280/.374/.572、有28支二壘安打、96分打點、40轟、33次盜壘、106得分、155支安打，還以8.6WAR領先大聯盟所有野手，另繳出高達.946的OPS與.573長打率領先國聯。

「我不認為自己曾經從任何一次缺乏信念、或缺乏真正攻擊企圖的揮棒中得到什麼。我的想法一直都是，對每一球都做好出棒的準備。這種時候你更要記得這件事情。每一次揮棒都是屬於你的，所以……就去掌握它。」

此外，小熊總教練康索（Craig Counsell）認為，「力量」某種程度上也是能夠後天學習的技巧，「40是一個很重要的整數，也是一個具有象徵意義的數字。40轟真的非常難達成，很多球員整個生涯都沒有做到過。所以看到他達成真的很棒，而且球季還沒結束，他還可以繼續增加這個數字。」

「他這麼年輕就已經敲出很多全壘打。其實力量比我們想像中更像是一項可以學習的能力，如何把球打向空中、拉向自己的拉打方向，也是透過經驗學習而來的打擊技巧。首先當然要歸功於阿姆斯壯自己的天賦，我也認為教練團在塑造他的打擊方式上做得非常出色。」