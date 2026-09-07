MLB／打破高懸70年紀錄！PCA成小熊最年輕40轟打者 差7盜完成「40-40」

儘管小熊今日以3：10落敗，陣中外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今日迎戰馬林魚，成功完成「40轟」里程碑，只差7次盜壘，就能完成單季「40轟、40盜」壯舉，也一口氣寫下多項隊史與大聯盟紀錄。

阿姆斯壯本季第40轟出現在5局上，當時小熊以2：3落後，他擔任該局首名打者，面對右投菲利普斯（Tyler Phillips）投出的第一球，一顆84.7英里的橫掃球進入好球帶中央，一棒將球送出中外野大牆，這發陽春砲飛行距離達403英尺，擊球初速高達111.2英里，一度幫助球隊將比分追成3：3。

這發全壘打讓阿姆斯壯成為繼傳奇球星威廉斯（Billy Williams，1970年，42轟）後，小熊第2位單季敲出40轟的左打者；若不限定左右打，則要追溯至2005年的德瑞克李（Derrek Lee，46轟），巧合的是，今天正是德瑞克李的生日。

不僅如此，年僅24歲的阿姆斯壯完成單季「40轟、30盜」為小熊隊史第一人；放眼整個大聯盟歷史，能夠在24歲以下完成「40轟、30盜」的球員，也僅有亞古納（Ronald Acuña Jr.）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與坎塞柯（Jose Canseco）。

此外，阿姆斯壯更打破高懸超過70年的隊史紀錄，在僅24歲又165天成為隊史最年輕的單季40轟打者，比小熊傳奇「Mr. Cub」班克斯（Ernie Banks）的1955年記錄少49天。

事實上，小熊例行賽還剩18場，因此阿姆斯壯仍有機會追平甚至超越威廉斯的42轟與班克斯的44轟。

不過面對寫下如此罕見的年輕紀錄，阿姆斯壯的反應倒是相當淡定，「我知道自己幾歲，也知道自己上來大聯盟幾年了。而且我也知道，未來一定還會有人比我更年輕就完成這件事。」

本季阿姆斯壯打擊三圍來到.280/.374/.572、有28支二壘安打、96分打點、40轟、33次盜壘、106得分、155支安打，還以8.6WAR領先大聯盟所有野手，另繳出高達.946的OPS與.573長打率領先國聯，加上遠勝多數中外野手的頂尖防守數據，累積15分防守得分貢獻（DRS），排名全大聯盟第3；24次高於平均出局數（OAA）與+26的守備得分價值（Fielding Run Value）皆高居全大聯盟第1。