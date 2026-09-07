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MLB／昨役被教頭點名是輸球轉折點 鄧愷威今下放3A

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威被太空人隊下放3A。 美聯社
鄧愷威被太空人隊下放3A。 美聯社

台灣投手鄧愷威今天被太空人隊下放3A，這趟回歸大聯盟只待了16天，期間5場出賽，防禦率超過10。

鄧愷威在8月22日重返大聯盟，前兩場合計2局無失分，但接下來3場都失血，包括昨天在第七局3：1領先時登板，面對3人次出現2保送，17球裡只有6顆好球，布魯法（AJ Blubaugh）接手後被努特巴爾（Lars Nootbaar）擊出二壘打丟掉1分，記在鄧愷威帳上，接下來連抓兩個出局數。

儘管當時太空人仍握有3：2領先，但最終打到延長10局以3：4不敵響尾蛇隊，太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）賽後直接點名，「鄧愷威在解決一個左打之後出現兩個保送，那是這場比賽的轉折點。」鄧愷威隨後就遭到下放。

鄧愷威在這16天的5場出賽，合計5.1局被敲7安打、失6分都是責失分，防禦率10.13。

鄧愷威 MLB 大聯盟

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