MLB／大谷本季投球回歸絕望？道奇教頭說看上周投0球就算得出來

大谷翔平的養傷假，確定進入連續第4天，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）對於他的回歸，保守表示有可能會是明天，但也強調：「在他的名字寫進打線之前，我們都不會100%確定。」

道奇今天將在主場與國民隊進行3連戰最終戰，大谷依然缺陣，但羅伯茲帶來好消息，大谷經過昨天的練打之後狀況良好，如果完成今天的訓練之後，明天依然感覺沒有問題，應該就能出賽。

至於投手回歸時程，就沒有那麼明朗，被問到是否已經排除大谷本季投手復出的可能性，羅伯茲回應：「還沒正式排除，但如果看看日曆，看看他上周投了多少球，我想大家應該都算得出來。」答案是上周投了0球。

大谷前次投球已經是台灣時間8月29日，牛棚練投20球，隨後回報左膝、右二頭肌、全身都反覆出現痠痛，道奇取消原訂的先發計畫後，大谷接下來不曾再啟練投。

道奇小心翼翼安排大谷的養傷規畫，羅伯茲表示，「我認為過去4天不讓他投球是有幫助的，我們會仔細觀察他每天的狀況，避免退回到4、5天前。」