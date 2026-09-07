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MLB／李灝宇選到1保送、跑回1分 老虎連輸7波系列賽慘兮兮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。美聯社
李灝宇。美聯社

台灣好手李灝宇擔任先發第二棒、二壘手出賽，此役3打數沒有安打，靠1次保送上壘，老虎隊打到延長10局以2：3不敵守護者隊，在這波4連戰吞下3敗，近期已連續7個系列賽敗多勝少。

守護者先發右投威廉斯（Gavin Williams）投6局僅被敲4安打、失2分，狂賞11次三振，首局李灝宇保送、奇斯（Colt Keith）敲安之後，格林（Riley Greene）二壘打送回兩人，成為老虎全場僅有的分數進袋。

李灝宇第二、三打席都遭到三振，第八局面對右投賈迪斯（Hunter Gaddis），擊出一壘界外飛球遭到接殺。

守護者終結者史密斯（Cade Smith）從第九局起登板，完全凍結老虎攻勢，續投突破僵局的第10局，最終投2局演出6上6下、賞出5K。守護者10局下就靠貝利（Patrick Bailey）、許尼曼（Daniel Schneemann）連兩支安打結束比賽。

老虎上一次在系列賽勝多敗少已是8月14日，當時面對守護者取得2勝1敗，接下來面對白襪隊（3敗）、海盜隊（1勝2敗）、皇家隊（3敗）、光芒隊（1勝2敗）、道奇隊（1勝2敗）、雙城隊（1勝2敗）、守護者隊（1勝3敗），已經連輸7波系列賽。

老虎 MLB 威廉斯

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