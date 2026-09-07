MLB／大谷翔平連4場沒先發 羅伯茲坦言15天傷兵限制成阻礙

MLB日籍「二刀流」球星大谷翔平今天在洛杉磯道奇對戰華盛頓國民的比賽中，仍未被排入先發打線，這已是他受到右手肱二頭肌、左膝與頸部傷勢影響，連續第4場缺席先發。

綜合路透社和MLB官網報導，大谷翔平自今年6月以來便陸續受到多項傷勢困擾，其中左膝疼痛是他自7月3日起無法登板投球的主因，右手二頭肌問題則一併影響打擊與復健投球進度。他本月2日對戰聖路易紅雀時4打數4三振，當時就已顯露明顯不適，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後透露，大谷翔平當時頸部也感到不適。

大谷翔平如今已連續缺陣超過3天，道奇因此面臨是否將他列入傷兵名單的抉擇。按照規定，傷兵名單最多只能回溯3天起算，因此大谷翔平先前已缺陣的時間無法全部計入；一旦列入傷兵名單，二刀流球員至少須休15天，與投手相同。總教練羅伯茲表示，15天的最低休養期限是球隊考量是否將大谷翔平列入傷兵名單時的一大「阻礙」。

道奇目前將大谷翔平列為「每日觀察」（day-to-day），雖然他這幾天仍有自主訓練，包括本月5日比賽期間在室內打擊籠練打，但球團仍無法預期他何時能重返先發打線。

32歲的大谷翔平近6場比賽中，23打數僅擊出2支安打並吞11次三振。本季他出賽133場，打擊率2成79，共揮出30支全壘打並有80分打點，上一次開轟是在8月18日。

大谷翔平本季上半段在球隊6人先發輪值中先發14場，拿下8勝2敗、防禦率1.79的戰績，一度是國聯賽揚獎競爭人選之一。