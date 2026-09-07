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MiLB／柯敬賢單季21轟超乎預期 道奇名教頭看好明年更爆發

中央社／ 洛杉磯6日專電
柯敬賢1A單季21轟獲得總教練稱讚。圖中央社提供
柯敬賢1A單季21轟獲得總教練稱讚。圖中央社提供

曾指導陳金鋒、胡金龍、郭泓志等歷代道奇隊台灣好手，小聯盟1A總教練舒梅克（John Shoemaker）向中央社記者表示，在20歲好手柯敬賢的身上「看見全壘打實力」。

舒梅克70歲仍在小聯盟第一線帶兵，擔任道奇隊小聯盟1A安大略塔台蜂（Ontario Tower Buzzers）總教練，陣中強打者柯敬賢來自台灣，本季敲出21支全壘打，多項數據都是隊上數一數二。

塔台蜂隊今天在主場舉行本季最後一場例行賽，球隊與台僑團體合作舉行台灣日活動，場務人員在比賽的本壘板後方、投手丘上，都彩繪上象徵台灣的中華民國國旗。

今年是柯敬賢在1A的完整球季，他去年從新人聯盟出發，季中升上1A，今年在1A繳出亮眼的成績單，共出賽113場，敲出21支全壘打、85分打點，打擊率0.262，明年可望更上層樓。

柯敬賢賽前接受中央社記者訪問，表示今年敲出21支全壘打「超出自己的預期」。他季前設定目標15支，沒想到球季尾聲全壘打的支數多了6支。

柯敬賢身高191公分、體重98公斤，他今年剛滿20歲，是道奇排名第12名的潛力新秀，大聯盟官網估計他2029年上大聯盟。

柯敬賢去年首次升上1A層級，表現不盡理想，今年他季前調整打擊動作，「很多原本的動作都拿掉了，重新打造一個新的打擊動作」。他今年從春訓起步，調整揮棒，球季當中逐步收到成效。

回顧本季大爆發，柯敬賢向中央社記者分享，關鍵在於「攻擊的企圖心比去年更好，但同時沒有忘記自己的好球帶紀律」。

總教練舒梅克也觀察到這一點「他選球的紀律很好，不太會追打壞球」。舒梅克指出，更可貴的是柯敬賢才20歲，是聯盟最年輕的球員之一，就已經打出這麼好的成績，明年很有機會更上一層樓。

柯敬賢本季崛起，投手也用盡各種策略想要解決他。柯敬賢觀察，球季當中投手開始大量用直球、變化球攻擊他的內角，但對方發現他都還是可以把球打得紮實，於是現在改用高球對付他，確實製造更多揮空。

面對投手的高球攻勢，柯敬賢也有應對策略，教練提醒他，當對手頻繁用高角度的球路對付他，揮棒的時候記得「不要用手去帶動棒子，這樣會慢掉。重點是用身體的上半身去帶動棒子，更能攻擊上半部的速球」。

柯敬賢21支全壘打是今年職業層級最多轟的台灣人，但他向中央社記者表示，站上打擊區，沒有想著要打全壘打，「就是球來了，如果是自己設定的位置，就大膽去出棒，把球打紮實，然後讓球自己去飛」。

舒梅克長期服務於道奇體系，指導過陳金鋒、郭泓志、胡金龍等上一個世代的台灣好手，如今與柯敬賢共事，他表示：「道奇球團很幸運，過去有台灣以及其他國家的好手加入我們。我們一直希望網羅最好的球員，我們確實找到了。」

舒梅克看好柯敬賢繼續往更高層級發展，面對更強的投手：「不管是誰升上去，都必須適應不同的層級。投手的控球會更好、速球更快，變化球也會更犀利。投手甚至在球數落後的時候，也能維持很高的投球品質」。

舒梅克分享觀察，柯敬賢其實懂不少英文，但話不多，通常是有必要的時候才會開口，在球隊上受到隊友的敬重，因為「不管輸贏，他都全力以赴」。

道奇隊小聯盟1A安大略塔台蜂總教練舒梅克（John Shoemaker）（圖）曾指導陳金鋒、胡金龍、郭泓志等台灣好手，如今與新一代外野手柯敬賢共事，稱讚柯敬賢的全壘打實力。圖中央社提供
道奇隊小聯盟1A安大略塔台蜂總教練舒梅克（John Shoemaker）（圖）曾指導陳金鋒、胡金龍、郭泓志等台灣好手，如今與新一代外野手柯敬賢共事，稱讚柯敬賢的全壘打實力。圖中央社提供

道奇 柯敬賢 教練

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