MiLB／道奇1A台灣日大驚喜 國旗彩繪印上球場紅土

象徵台灣的中華民國國旗今天印在美國職棒洛杉磯道奇隊小聯盟1A主場，總經理貝納威德斯（Allan Benavides）向中央社表示，這旗幟代表球隊與台灣之間的文化連結，「我們未來每年都要辦，規模會越來越大」。

洛杉磯道奇隊小聯盟1A安大略塔台蜂（OntarioTower Buzzers）今天在主場進行本季最後一場例行賽。台灣好手柯敬賢本季效力塔台蜂，這場之前，他共出賽113場，敲出21支全壘打、85分打點，打擊率0.262，各項數據都是隊上數一數二。

塔台蜂官方今天與台灣僑胞團體合作，舉行隊史第一次的台灣日活動。儘管賽前下雨，球賽延後約兩小時開打，球迷熱情不減。台灣饒舌歌手大支、歌手梓梓在賽前進行歌舞表演，大支、梓梓與駐洛杉磯辦事處長馬博元在比賽之前開球。

道奇1A原本叫蘭喬庫卡蒙加地震隊（RanchoCucamonga Quakes），本季搬遷到安大略（Ontario）並啟用全新主場。

道奇隊小聯盟1A安大略塔台蜂6日舉行台灣日，球隊本壘板後方印上象徵台灣的中華民國國旗。圖中央社提供

球場車程10分鐘可達加州安大略機場，這座機場有兩個航空公司兩條航線直飛台灣，與台灣緊密連結。加上南加州有數萬名台僑、留學生，今天這場隊史首場台灣日，展現台灣人在大洛杉磯地區的熱情。

比賽開始前，球員練習時間，球場的廣播系統播出的是台灣流行歌。更令球迷驚喜的是，在本壘後方與投手丘上，都明顯可以看到青天白日滿地紅的中華民國國旗。

塔台蜂隊的總經理貝納威德斯（Allan Benavides）向中央社記者表示，球隊舉辦不同文化主題日，都會把旗幟彩繪在球場紅土上。他說，紅土上的國旗不只是呈現球隊與台灣的連結，更令他感到驕傲的是，球隊工作人員、負責維護比賽場地的場務主管鄭項（SeanCheng）就是台灣人。

貝納威德斯稱讚鄭項：「他不只是我們的首席場務主管，我認為他可能也是全美最優秀的場務人員之一。」鄭項的父母來自台灣，他今天配合台灣日主題，特別戴上台灣國家隊的帽子在場上整理場地。