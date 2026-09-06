MLB／ 父親生日祝福變「神預言」！白襪迷「徒手」接下初速181公里全壘打

今日白襪以4：6不敵雙城的比賽中，游擊新星蒙哥馬利（Colson Montgomery）首局轟出一發擊球初速高達112.3英里（約180.7公里）的全壘打，而這顆球也被壽星喬伊（Joe）「徒手」接住，但這一幕更神奇的，在比賽開始他早被父親「預言」成功。

喬伊今日正好在過生日，面對這顆高速飛來的火球，喬伊直接伸出左手穩穩接進手中，並愣在原地，臉上充滿震驚與難以置信的表情，原因是這段畫面竟然早在比賽開始前就被父親「預言」。

身穿白襪「Southside Irish」贈品球衣、別著「今天是我的生日」徽章的喬伊透露，這不僅是他本季第一次進場觀看白襪比賽，父親當天稍早更傳了一封簡訊祝他生日快樂，「生日快樂，希望你好好享受今天，比賽看得開心，希望你能接到一顆球。」

喬伊也回覆父親自己會盡力接到一顆球，沒想到幾個小時後，願望真的實現，而且還不是普通的界外球，而是一顆初速高達112.3英里的全壘打。

接受轉播單位訪問時，喬伊透露自己高中時期曾經擔任右外野手，因此看到球飛過來時，很快就判斷出飛行軌跡。「那顆球一直在往旁邊飄。我高中就是守右外野，所以當時心裡想，好吧，它正往我這邊飄過來。然後我就……把它接住了。結果你看……真的發生了。對，我接到了。我真的接到了。」