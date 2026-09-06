快訊

三大法人上周都買哪些ETF？這檔主動式狂掃46萬張、高股息也進前十

以媒曝光情報…伊朗密謀複製哈瑪斯恐攻 聯手4路勢力圍攻以色列

猛攻蔣萬安？沈伯洋勞工後援會成立 陳時中直言：不要選面相難看的

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／ 父親生日祝福變「神預言」！白襪迷「徒手」接下初速181公里全壘打

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙哥馬利轟出一發擊球初速高達112.3英里，被壽星喬伊徒手接住，被父親「預言」成功。 擷取自白襪官方X。
蒙哥馬利轟出一發擊球初速高達112.3英里，被壽星喬伊徒手接住，被父親「預言」成功。 擷取自白襪官方X。

今日白襪以4：6不敵雙城的比賽中，游擊新星蒙哥馬利（Colson Montgomery）首局轟出一發擊球初速高達112.3英里（約180.7公里）的全壘打，而這顆球也被壽星喬伊（Joe）「徒手」接住，但這一幕更神奇的，在比賽開始他早被父親「預言」成功。

喬伊今日正好在過生日，面對這顆高速飛來的火球，喬伊直接伸出左手穩穩接進手中，並愣在原地，臉上充滿震驚與難以置信的表情，原因是這段畫面竟然早在比賽開始前就被父親「預言」。

身穿白襪「Southside Irish」贈品球衣、別著「今天是我的生日」徽章的喬伊透露，這不僅是他本季第一次進場觀看白襪比賽，父親當天稍早更傳了一封簡訊祝他生日快樂，「生日快樂，希望你好好享受今天，比賽看得開心，希望你能接到一顆球。」

喬伊也回覆父親自己會盡力接到一顆球，沒想到幾個小時後，願望真的實現，而且還不是普通的界外球，而是一顆初速高達112.3英里的全壘打。

接受轉播單位訪問時，喬伊透露自己高中時期曾經擔任右外野手，因此看到球飛過來時，很快就判斷出飛行軌跡。「那顆球一直在往旁邊飄。我高中就是守右外野，所以當時心裡想，好吧，它正往我這邊飄過來。然後我就……把它接住了。結果你看……真的發生了。對，我接到了。我真的接到了。」

MLB 蒙哥馬利 白襪 雙城

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／艾德曼取代大谷開路先鋒 3分砲領軍道奇對國民5戰全勝

大谷翔平連續缺席3場比賽，道奇隊今天在主場對國民隊之戰，艾德曼（Tommy Edman）繼續擔任第1棒，7局下轟出中右外野方向389英尺3分砲，成為逆轉戰局的關鍵全壘打，道奇終場以6：5獲勝，本季對戰國民5場全勝。

MLB／鄧愷威只投3人次退場失1分 太空人若進季後賽是否帶他存疑

太空人隊今天繼續在休士頓主場迎戰響尾蛇隊，旅美投手鄧愷威中繼0.1局失1分，只投3人次就退場，太空人打到延長10局以3：4落敗，兩隊在3連戰前兩戰打平。

MLB／李灝宇傷勢無礙繼續先發 吞3K選2BB還有精彩守備

老虎隊台灣內野手李灝宇昨天因本壘攻防被撞傷提前退場，好在傷勢無大礙，今天對上守護者隊繼續先發上陣，擔任第2棒、三壘手，3打數都遭三振，但選到2次保送上壘，還替球隊跑回1分，終場老虎以6：0拿下勝利，終止2連敗。

MLB／大谷翔平連3戰未進先發名單 道奇官網直言IL可能性愈來愈高

道奇隊今天對國民隊進行3連戰第2戰，大谷翔平仍未排進先發名單，若連續3場未出賽將是加盟3年首見，官網直言，隨著大谷缺席場次增加，這位二刀流巨星被列入傷兵名單（IL）的可能性愈來愈高。

MLB／村上宗隆第30轟出爐白襪還是輸了 追平大谷翔平並列日本球員最多

白襪隊今天繼續在芝加哥主場迎戰雙城隊，日本重砲村上宗隆1局下轟出兩分砲，本季第30轟出爐，追平道奇隊大谷翔平，並列大聯盟日本球員第1，白襪終場4：6落敗，兩隊在3連戰前兩戰打平。

MLB／為何遲遲不放大谷翔平進IL？ 羅伯茲坦言「二刀流」身分成關鍵

大谷翔平的左膝與右手二頭肌傷勢持續牽動道奇，今日道奇對戰國民的比賽，大谷再度沒有進入先發名單，也是他自2024年加盟道奇以來，首度連續3場比賽未先發。不過總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，大谷的狀況已有明顯改善，甚至不排除今日代打出賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。