MLB／ 大谷缺陣誰來補？艾德曼「逆轉3分砲」回答 羅伯茲讚：他真的拚盡全力

今日擔任首棒的艾德曼（Tommy Edman）先是在外野上演沒收全壘打，更在關鍵時刻轟出逆轉3分砲，最終幫助道奇以6：5險勝國民，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後對他的表現讚不絕口。

「他是一名非常出色的球員，你可以把他放在球場上的任何位置。他在進攻端能有所貢獻，打席內容很好，而且總有敲出關鍵一擊的本事，他真的拚盡全力在打球。」

羅伯茲進一步補充，「很顯然，當你的打線裡沒有大谷翔平時，能夠把艾德曼放進去，而且依舊維持這樣的進攻產出，真的很棒。現在就是該衝刺的時候了，我想我們的球員都明白這一點。」

真正改變比賽的時刻出現在7局下，弗里蘭（Alex Freeland）與赫南德茲（Kiké Hernández）分別選到保送與安打，兩出局後輪到艾德曼打擊，面對右投畢特（Clayton Beeter），艾德曼在2好1壞後逮中一顆滑球，從左打席將球掃向右外野看台，轟出逆轉3分砲，一棒翻轉戰局，艾德曼本季6轟中，則有3轟來自左打席。

身為左右開弓打者，艾德曼過去曾坦言，要讓左右兩邊打擊手感同時處於最佳狀態並不容易，但最近他恰好進入這樣的甜蜜期。

「不管怎麼樣，我就是想辦法上壘，打出好的、有生產力的打席，努力纏鬥。至於長打，如果自然出現當然很好，但那並不是我刻意追求的東西。比起其他事情，我更專注在如何上壘。」

「我只是很開心我們贏球了，這是一場非常艱苦的勝利。比賽中有很多緊張的時刻，也有很多球員在關鍵時刻站出來。只要是能夠幫助球隊贏球的事情，我們都願意去做，尤其到了球季這個階段，每一場勝利都特別重要。」