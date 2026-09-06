MLB／艾德曼超狂美技救道奇 葛拉斯諾看傻：看過最瘋狂的接殺

儘管大谷翔平連續3場缺陣，今日擔任開路先鋒的艾德曼（Tommy Edman）不僅轟出逆轉3分砲，更在外野上演精彩美技，幫助道奇以6：5險勝國民，豪取3連勝。賽後先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）更直言那是他看過「最瘋狂接殺之一」。

5局上，國民萊爾（Daylen Lile）將球轟向左中外野深處，眼看就可能形成長打，艾德曼一路退到全壘打牆前高高躍起，最後在撞上護墊的同時躍起將球接進手套，硬是替球隊沒收可能形成長打的一球。

「我以為那是一支全壘打，結果他竟然把球接到了。那是我看過最瘋狂的接殺之一，真的太不可思議了。」葛拉斯諾說道。

目前例行賽剩下20場，道奇在國聯西區領先響尾蛇10.5場勝差，分區冠軍幾乎已成囊中物，此外，道奇在國聯第2種子競爭中僅領先勇士1場勝差，若能守住位置，就能取得季後賽首輪輪空資格。