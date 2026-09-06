MLB／ 睽違近1年奪勝投！菊池雄星6局0失分吐傷病煎熬：曾懷疑能不能回來

本季飽受傷勢困擾的天使日籍左投菊池雄星，今日作客海盜先發6局0失分，幫助天使以6：1拿下勝利，自2025年9月25日後，睽違近一年再次成為勝投，賽後他也坦言自己曾懷疑今年究竟還能不能再次投球。

「這並不是五五波，因為我有3、4個月完全沒辦法投球。這是我17年職業生涯第一次這麼長時間沒有投球，而且受傷的位置是在肩膀非常複雜的地方，所以今年到底能不能回來，真的就像丟硬幣一樣，只有一半一半的機會。」菊池坦言，自己在養傷期間甚至一度懷疑今年究竟還能不能再次投球。

這場勝利對菊池而言格外不容易，本季前9場先發一勝難求，防禦率高達5.65。他在2024年11月以3年6000萬美元合約加盟天使，並在效力球隊的第一個賽季入選明星賽。然而今年受到左肩發炎影響，他整整缺席98場比賽，直到8月24日才正式從傷兵名單回歸。

但這一夜，菊池終於苦盡甘來，主投6局被敲5支安打、送出3次保送，飆出6次三振，全場沒有失分，戰績來到1勝5敗。面對得點圈有跑者的危機，海盜6打數全部無功而返。

不僅如此，菊池全場製造14次揮空，只比個人本季單場最多紀錄少1次，球速也展現回升跡象。

總教練鈴木清（Kurt Suzuki）賽後也盛讚道，「菊池今天太棒了。他積極攻擊好球帶，經常能夠取得兩好球，而且球速也回來了，甚至還稍微往上提升。所有事情都是正面的。」

事實上，隊友的火力也在這場比賽給予足夠支援。天使賽前戰績僅53勝88敗、全大聯盟墊底，而且過去11場吞下10敗，本場卻難得攻下6分，也是最近19場僅第4次至少得到4分。

今日敲出2支二壘安打的梅克勒（Wade Meckler）也特別替菊池感到開心，「能夠幫助先發投手拿到勝投真的很好。我們的先發投手過去幾周其實投得很好，只是一直沒有拿到勝投。尤其看到菊池拿下勝利真的很棒。他今年大部分時間都在和傷勢奮戰，現在終於看到他的努力得到回報。」