MLB／167次三振又如何？岡本和真生涯首度「鐵支」當勝利功臣

今日藍鳥以4：3擊敗皇家，終結對皇家連續5個系列賽落敗的紀錄，日本重砲岡本和真更繳出大聯盟生涯至今最精彩的比賽之一，單場敲出生涯新高4支安打，貢獻2分打點，不僅展現招牌的強勁拉打能力，還打出了不太常見的攻擊方式。

「確實經歷了一些高低起伏。我知道自己的弱點在哪裡，但我一直都在努力，希望那些目前比較難打到的球，未來也能夠掌握。」

「我們都已經走到這一步了，所以現在能做的就是繼續贏球，希望最後能夠進入季後賽。這就是我們現在唯一在想的事情，每一場比賽，我們都會全力以赴。」

此役岡本擔任先發「第6棒、三壘手」，首打席纏鬥到第8球後敲出左外野二壘安打。

3局上藍鳥發動攻勢，盧克斯（Nathan Lukes）一出局後率先敲出安打，岡本隨後逮中皇家先發投手盧戈（Seth Lugo）偏低的伸卡球，一棒掃過三壘邊線形成帶有打點的二壘安打，補上一支二壘安打，雖然岡本企圖衝上三壘時遭到觸殺，但盧克斯已經先一步跑回本壘，幫助藍鳥取得3：2領先。

但最令人印象深刻的一球，反而可能是6局的安打，岡本這次沒有選擇拉打，而是將球推向右中外野形成安打，對習慣把球強勁拉向左半邊的他而言，這種攻擊方式並不常見，也展現出更加全面的打擊能力。

到了7局兩出局後，盧克斯擊出原本看似能直接結束半局的游擊方向滾地球，沒想到惠特（BobbyWittJr.）發生傳球失誤，讓盧克斯一路跑上三壘。岡本隨後立刻把握機會，面對「金寶」金布洛爾（CraigKimbrel）第一球就出棒攻擊，敲出穿越中線的強勁滾地安打，送回盧克斯，也完成個人生涯首度單場4安，並收下本場第2分打點，幫助藍鳥取得4：3領先。這支安打最終也成為勝利打點。

事實上，岡本的菜鳥球季並非一路順遂，本季已經吞下167次三振，距離藍鳥隊史單季最多三振紀錄僅差3次，該紀錄由包提斯塔（JosE Bautista）與查普曼（Matt Chapman）共同保持。

這場勝利，不僅將藍鳥戰績提升至72勝71敗，更追上守護者、並列美聯最後一張外卡席位。由於藍鳥本季對戰守護者取得4勝2敗，在對戰優勢下目前握有季後賽門票。

岡本前4個打席全部敲安，最終5打數4安打、貢獻2分打點，完成轉戰大聯盟後首度單場4安猛打，賽後打擊率提升至2成33，OPS來到.750。