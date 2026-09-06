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MLB／小熊超越洋基、國民率先200轟 戰績最強釀酒人卻在30隊墊底
小熊隊作客邁阿密，今天又以6：5擊敗馬林魚隊，最近拚出3連勝，國聯外卡排名穩居榜首，指定打擊康佛托（Michael Conforto）3局上轟出致勝陽春砲，小熊成為大聯盟本季首支達到200轟的球隊。
康佛托3局上砲轟馬林魚先發古斯托（Ryan Gusto），本季第14轟出爐，剛好是團隊第200轟，攻下勝利打點，小熊本季戰績升至81勝62敗，在國聯中區排名第2、落後釀酒人隊7場勝差，可望以外卡順利晉級季後賽。
小熊前兩季分別出現170、223轟，今年在例行賽倒數第20戰達到200轟紀錄，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）目前39轟在大聯盟排名第2，落後費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）兩轟，布萊格曼（Alex Bregman）、鈴木誠也各有24轟，在隊上並列第2，再來是哈普（Ian Happ）23轟。
小熊最近15場轟出36支全壘打，率先達到200轟紀錄，國民和洋基隊193轟並列第2，接著是紅人隊191轟、白襪和太空人隊186轟，世界大賽衛冕軍道奇隊173轟排名第10；至於大聯盟戰績最佳的釀酒人隊（88勝55敗）只有132轟，在30隊排名墊底，落後小熊達68轟。
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