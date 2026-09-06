MLB／74打席全壘打荒破了！白襪誕生「30轟三巨頭」村上宗隆坦言：重點我們輸了

儘管白襪今日以4：6不敵雙城，不過村上宗隆在經歷連續74個打席、近3周的全壘打荒後，首局面對布萊德利（Taj Bradley），在2好2壞後逮中92英里指叉球，以49度的仰角轟出左外野方向346英尺兩分砲，創下「生涯最高」紀錄，更收下本季第30轟，並坦言若打擊調整有望得到更好結果。

「當然，我對自己能夠達到30轟感到非常開心，但更重要的是我們輸掉了比賽，這讓我非常失望，希望明天我們能夠贏球。如果我能夠再把擊球角度壓低一點，我認為可以得到更好的結果。希望自己能夠繼續保持，明天取得更好的成果。」

「擁有蒙哥馬利和瓦格斯確實是我們的優勢，但不只是他們，整支球隊都在不同方面做出貢獻，這讓我們變得更強。我們要繼續以一支球隊的身分變得更強，希望能夠繼續贏球。」

村上宗隆這支全壘打也讓他寫進日本球員的大聯盟紀錄，成為繼大谷翔平、鈴木誠也與松井秀喜後，史上第4位在大聯盟單季敲出至少30轟的日本出生球員。其中大谷已經6度完成單季30轟。

值得注意的是，白襪本季出現罕見的「30轟三巨頭」，此前分別發生在2004、2006與2008年。瓦格斯（Miguel Vargas）與新星蒙哥馬利（Colson Montgomery）前一天以4：1擊敗雙城時，雙雙達成本季第30轟。

不僅如此，村上開轟後，蒙哥馬利在2出局的情況下，也敲出一支陽春砲，兩人本季已第10次在同一場比賽雙雙開轟，追平白襪隊史單季最多紀錄，蒙哥馬利的31轟同樣創下紀錄，寫下白襪隊史以游擊手為主要守備的單季最多全壘打新高。

白襪目前戰績74勝68敗，在美聯中區握有2.5場領先優勢；由於今日主要競爭對手都吞敗，他們在美聯第2種子的位置仍領先太空人1.5場勝差，暫時掌握季後賽外卡系列賽首輪輪空的有利位置。