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MLB／比大谷、松井更年輕達標 村上宗隆菜鳥30轟創日本第一

中央社／ 綜合外電報導
村上宗隆。 法新社
村上宗隆。 法新社

芝加哥白襪隊重砲手村上宗隆，今天在主場迎戰明尼蘇達雙城隊期間，首打席就敲出2分砲，成為第一個在MLB菜鳥賽季就繳出單季30轟的日本選手。

日媒Sponichi Annex與「體育報知」報導，村上目前26歲，成為第4個在MLB擊出單季30轟的日本選手。先前達成這項壯舉的日本名將為2004年的松井秀喜、2021年起連續6季單季逾30轟的大谷翔平、2025年的鈴木誠也。

不過，村上是首名在MLB菜鳥球季就達成單季30轟的日本選手，而且達成這項紀錄時，比松井秀喜、大谷翔平、鈴木誠也都還年輕。

這也是村上8月18日對上芝加哥小熊隊以來，再度開轟。村上自8月19日以來的16場比賽，陷入嚴重低潮，打擊率不到1成、1分打點、吞下27次三振，且已連續74個打席沒有全壘打。

村上今天以第3棒、一壘手之姿先發。他在1局下、首打席，面對1人出局一壘有人的情況下，從雙城隊先發投手布萊德雷（Taj Bradley）手中敲出帶有2分打點的紅不讓，助白襪先馳得點。

村上當時瞄準投向外角的指叉球後，球高高飛起、滯空時間很長，以49度的仰角飛入左外野牛棚，這顆球的仰角創下他「生涯最高」紀錄。

後來，1局下白襪隊第5棒打者蒙哥馬利（Colson Montgomery）在2出局的情況下，敲出一支陽春砲，使白襪隊球迷全體起立，為之熱血沸騰。

儘管白襪隊在首局搶占先機以3比0領先，但雙城隊後來在4局、5局，分別攻下2分與3分，扭轉戰局。白襪則在5局再得1分，把分差追成4比5。不過雙城隊7局再拿1分，終場以6比4擊退白襪隊。

村上在賽後受訪時冷靜地表示，「（能揮出第30支全壘打）老實說很開心，但比賽輸了，所以希望明天能努力拿下勝利。」

村上宗隆 日本 MLB

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