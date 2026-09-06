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MLB／鄧愷威只投3人次退場失1分 太空人若進季後賽是否帶他存疑

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鄧愷威中繼0.1局失1分，只投3人次就退場。 美聯社
鄧愷威中繼0.1局失1分，只投3人次就退場。 美聯社

太空人隊今天繼續在休士頓主場迎戰響尾蛇隊，旅美投手鄧愷威中繼0.1局失1分，只投3人次就退場，太空人打到延長10局以3：4落敗，兩隊在3連戰前兩戰打平。

太空人打完前6局3：1領先，鄧愷威7局上登板，面對首名打者凱普勒（Max Kepler）投出三振，接下來連續保送塔瓦（Tim Tawa）、瓦德史密特（Ryan Waldschmidt），形成一、二壘有人就被換掉；布魯法（AJ Blubaugh）接替投球，被努特巴爾（Lars Nootbaar）揮出二壘打失1分，計在鄧愷威身上。

鄧愷威控球不穩，投17球只有6顆好球，面對3名打者第1球都未搶到好球，本季出賽30場（10場先發）戰績5勝7敗3中繼、防禦率4.76，合計73.2局投出33次保送，還有13次觸身球。

響尾蛇8局上靠馬提（Ketel Marte）陽春砲追平比數，延長10局上再靠摩瑞洛（Gabriel Moreno）關鍵安打攻下致勝分，終場以1分之差獲勝，目前75勝68敗在國聯外卡排名第3，很有機會拚進季後賽。

太空人73勝70敗在美聯西區排名第1，美國媒體ESPN預測晉級季後賽的機率達88%，鄧愷威表現起伏，必須有效改善控球問題，否則想被納入季後賽名單恐有疑問。

太空人 鄧愷威 MLB

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