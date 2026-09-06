MLB／一頂歪帽吵出「羅生門」！洛磯捕手被當「檢舉者」遭網暴：不是我說的

紅雀24歲菜鳥投手林孔（Hancel Rincon）「歪帽風波」持續延燒，但事件如今出現羅生門。先前主審艾丁斯（Doug Eddings）聲稱，是打者詢問「他可以這樣戴帽子嗎？」才讓自己介入要求林孔把帽子戴正，相關報導隨後將這名打者指向洛磯捕手古德曼（Hunter Goodman），沒想到古德曼今日強硬否認，直言自己從頭到尾「根本沒有提過帽子」。

事情發生在昨日洛磯以6：7不敵紅雀的比賽。林孔在6局迎來大聯盟生涯初登板，卻因帽簷明顯歪向一側，被艾丁斯要求把帽子戴正。然而林孔照做後，接下來場面開始失控，不僅被敲三壘安打，接著暴投讓跑者回到本壘得分，又被打出場內全壘打，再挨一支安打後遭到換下。

這個舉動引發紅雀總教練馬莫爾（Oliver Marmol）強烈不滿，最終雙方爆發爭執後，艾丁斯先對紅雀判了一次投球計時違規，最終更直接將馬莫爾驅逐出場。

馬莫爾賽後表示，「我對艾丁斯有意見，就只是艾丁斯。他自作主張告訴我們的菜鳥投手，『這孩子不能在我的球場上這樣戴帽子。』」

洛磯捕手古德曼。 美聯社

「你看看威利斯（Dontrelle Willis）、沙巴西亞（CC Sabathia）、史卓普（Pedro Strop），有很多球員的帽子都戴得比他更歪。我對這件事情有意見。在我看來，這就是一個濫用權力的舉動。」

有趣的是，事件主角林孔本人反倒顯得相當淡定，「我完全不知道他為什麼叫我這麼做，沒關係。」

艾丁斯賽後受訪時解釋，自己之所以介入，是因為有打者主動向他提出疑問，「那名打者說，『嘿，他可以這樣戴帽子嗎？』。我其實也不知道，但他的帽子真的歪得非常、非常明顯。我就請捕手告訴他把帽子戴正，投手也照做了。在他丟掉幾分之前，沒有人對這件事情說什麼。」

由於古德曼是該局首名打者，相關新聞隨後將艾丁斯口中的「打者」認定為古德曼。不過值得注意的是，艾丁斯是在古德曼擊出平飛球出局後又過了兩名打者，才要求林孔調整帽子。

隨著事件發酵，古德曼更因為被認為是「向裁判抱怨林孔歪帽的人」，在網路上遭到不少批評，「我從來沒有提過一次他的帽子。不管今天是誰在投球，我根本不在乎他怎麼戴帽子。我只想知道球是從哪裡出手，然後專心做好自己站在打擊區裡該做的事情。我根本不在乎他的帽子長什麼樣子。」

紅雀總教練馬莫爾表達強烈不滿。 美聯社

「這就是比賽裡偶爾會發生的那種非常、非常奇怪的事情。但我今天看到自己的名字被扯進來，我並不喜歡，因為我根本沒有說過那種話。你從小看棒球就知道，有很多球員都是歪著戴帽子，或用各種方式戴。老實說，在今天回去重新看之前，我打擊的時候甚至根本沒注意到他的帽子歪了，或是看起來有什麼問題。我根本不會去注意這種事情。」

真正讓古德曼不滿的，是自己莫名成為事件焦點後，開始收到來自網路上的攻擊，「我已經在網路上收到一些針對我的東西，而我非常不喜歡，因為那根本不是我說的。」

另一方面，艾丁斯也承認，林孔歪戴帽子並沒有違反任何大聯盟明文規定，但他仍堅持自己當時的處置沒有問題，「這不是一條（正式）規則，我想它比較像是一條不成文規定。」

艾丁斯解釋，球員不能像捕手一樣把帽子反戴，而如果場上的任何物品，包括帽子、手套等被認為可能造成干擾，只要有人提出，裁判就可以進一步處理。