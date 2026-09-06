快訊

男子搭機失控緊掐鄰座乘客脖子 遭五花大綁在椅子上如木乃伊

鮭魚、鯖魚、鮪魚哪種最健康？營養師評比5種海鮮：第一名營養最全面

勘災少說一句很難？賴卓跳針總預算 綠內部焦慮炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／費城人史瓦柏第41轟出爐 小熊阿姆斯壯只落後2轟力拚逆轉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人隊重砲史瓦柏本季第41轟出爐，仍居大聯盟之首。 路透社
費城人隊重砲史瓦柏本季第41轟出爐，仍居大聯盟之首。 路透社

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）終止連7戰未開轟，今天對勇士隊之戰4局下轟出陽春砲，本季第41轟出爐，仍居大聯盟之首，費城人終場4：2獲勝。

史瓦柏3打數2安打、攻下兩分打點，另有兩次保送，4局下砲轟勇士先發投手培瑞茲（Martin Perez），幫助費城人4：1領先；勇士全場攻勢只靠亞古納（Ronald Acuna Jr.）、萊利（Austin Riley）陽春砲攻下兩分，亞古納本季第15轟出爐，攻下生涯第500分打點。

費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）投6局只被揮出3支安打、失1分，飆出9次三振，奪下本季第12勝；費城人本季第80勝到手，目前落後分區龍頭勇士4場勝差，國聯外卡排名穩居第2。

小熊隊明星外野手阿姆斯壯（PeteCrow-Armstrong）今天4打數1安打、攻下1分打點，幫助球隊6：5擊敗馬林魚隊，目前39轟在大聯盟排名第2。

光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）對遊騎兵隊之戰首局轟出陽春砲，本季第38轟出爐，美聯排名第1，光芒打到延長10局以6：3獲勝，戰績85勝57敗穩居美聯第1。

費城人 阿姆 MLB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／山本由伸從無安打突然挨兩轟 大谷單場吞4K道奇又輸紅雀

MLB／村上宗隆第30轟出爐白襪還是輸了 追平大谷翔平並列日本球員最多

MLB／小葛雷諾單場5打點本季最猛 藍鳥教頭坦言讓大家鬆了一口氣

MLB／小熊PCA本季39轟炸裂 再追大谷翔平40轟40盜紀錄

相關新聞

MLB／李灝宇傷勢無礙繼續先發 吞3K選2BB還有精彩守備

老虎隊台灣內野手李灝宇昨天因本壘攻防被撞傷提前退場，好在傷勢無大礙，今天對上守護者隊繼續先發上陣，擔任第2棒、三壘手，3打數都遭三振，但選到2次保送上壘，還替球隊跑回1分，終場老虎以6：0拿下勝利，終止2連敗。

MLB／大谷翔平連3戰未進先發名單 道奇官網直言IL可能性愈來愈高

道奇隊今天對國民隊進行3連戰第2戰，大谷翔平仍未排進先發名單，若連續3場未出賽將是加盟3年首見，官網直言，隨著大谷缺席場次增加，這位二刀流巨星被列入傷兵名單（IL）的可能性愈來愈高。

MLB／村上宗隆第30轟出爐白襪還是輸了 追平大谷翔平並列日本球員最多

白襪隊今天繼續在芝加哥主場迎戰雙城隊，日本重砲村上宗隆1局下轟出兩分砲，本季第30轟出爐，追平道奇隊大谷翔平，並列大聯盟日本球員第1，白襪終場4：6落敗，兩隊在3連戰前兩戰打平。

MLB／為何遲遲不放大谷翔平進IL？ 羅伯茲坦言「二刀流」身分成關鍵

大谷翔平的左膝與右手二頭肌傷勢持續牽動道奇，今日道奇對戰國民的比賽，大谷再度沒有進入先發名單，也是他自2024年加盟道奇以來，首度連續3場比賽未先發。不過總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，大谷的狀況已有明顯改善，甚至不排除今日代打出賽。

MLB／佐佐木朗希牛棚練投66球但歸期未定 回歸定位仍是先發

道奇隊日籍投手佐佐木朗希日前因右手中指水泡進入15天傷兵名單，何時能回歸還沒有明確的消息，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天也透露，依照目前的計畫，佐佐木朗希復出後預計仍會重返先發輪值。

MLB／費城人史瓦柏第41轟出爐 小熊阿姆斯壯只落後2轟力拚逆轉

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）終止連7戰未開轟，今天對勇士隊之戰4局下轟出陽春砲，本季第41轟出爐，仍居大聯盟之首，費城人終場4：2獲勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。