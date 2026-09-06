MLB／費城人史瓦柏第41轟出爐 小熊阿姆斯壯只落後2轟力拚逆轉

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）終止連7戰未開轟，今天對勇士隊之戰4局下轟出陽春砲，本季第41轟出爐，仍居大聯盟之首，費城人終場4：2獲勝。

史瓦柏3打數2安打、攻下兩分打點，另有兩次保送，4局下砲轟勇士先發投手培瑞茲（Martin Perez），幫助費城人4：1領先；勇士全場攻勢只靠亞古納（Ronald Acuna Jr.）、萊利（Austin Riley）陽春砲攻下兩分，亞古納本季第15轟出爐，攻下生涯第500分打點。

費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）投6局只被揮出3支安打、失1分，飆出9次三振，奪下本季第12勝；費城人本季第80勝到手，目前落後分區龍頭勇士4場勝差，國聯外卡排名穩居第2。

小熊隊明星外野手阿姆斯壯（PeteCrow-Armstrong）今天4打數1安打、攻下1分打點，幫助球隊6：5擊敗馬林魚隊，目前39轟在大聯盟排名第2。

光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）對遊騎兵隊之戰首局轟出陽春砲，本季第38轟出爐，美聯排名第1，光芒打到延長10局以6：3獲勝，戰績85勝57敗穩居美聯第1。