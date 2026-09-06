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MLB／佐佐木朗希牛棚練投66球但歸期未定 回歸定位仍是先發
道奇隊日籍投手佐佐木朗希日前因右手中指水泡進入15天傷兵名單，何時能回歸還沒有明確的消息，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天也透露，依照目前的計畫，佐佐木朗希復出後預計仍會重返先發輪值。
佐佐木朗希在8月26日對勇士隊先發3.1局失4分，因右手中指水泡破裂退場，隔天被放進15天傷兵名單。而佐佐木朗希已在昨天進行牛棚練投，投了66球，直球、指叉球與滑球都有使用，確認手指的狀況，今天賽前也在球場進行傳接球。
佐佐木最快能在11日重新回到大聯盟出賽，但羅伯茲表示：「我想他會在下周開始進行Live BP（實戰投打練習）投球，所以我不認為他會在15天期滿後馬上回來。」且回歸前預計也不會讓他先到小聯盟投復健賽。
至於佐佐木朗希復出後是否會重返先發輪值？羅伯茲表示：「就目前而言，計畫是如此。」
目前道奇先發輪值包括山本由伸、史庫柏（Tarik Skubal）、史奈爾（Blake Snell）以及葛拉斯諾（Tyler Glasnow），大谷翔平重返投手丘的計畫仍未明朗，因此佐佐木朗希歸隊後，目前仍被定位為5號先發。
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