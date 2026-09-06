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MLB／為何遲遲不放大谷翔平進IL？ 羅伯茲坦言「二刀流」身分成關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
羅伯茲透露大谷狀況已明顯改善，不排除今日代打出賽。 美聯社。
羅伯茲透露大谷狀況已明顯改善，不排除今日代打出賽。 美聯社。

大谷翔平的左膝與右手二頭肌傷勢持續牽動道奇，今日道奇對戰國民的比賽，大谷再度沒有進入先發名單，也是他自2024年加盟道奇以來，首度連續3場比賽未先發。不過總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，大谷的狀況已有明顯改善，甚至不排除今日代打出賽。

相較前兩天，大谷今日終於出現正面進展。羅伯茲透露，大谷周五、周六都沒有進行揮棒訓練，但今日賽前預計會在室內打擊籠恢復打擊練習。如果身體反應良好，甚至有讓他在比賽後段代打的可能性。

「從他這兩天的狀態和情緒來看，我覺得已經好很多了。我對大谷的了解是，當他的身體感覺不舒服時，他會變得比較沒有耐性，整個人的個性也會和平常不太一樣，這其實很合理。」

「所以我覺得過去這兩天，他已經放鬆許多，也變得比較輕鬆自在。」

儘管如此，道奇仍未完全排除將大谷放進IL，若球隊最晚在明日做出決定，大谷的IL日期最多可以回溯3天，從周五缺席紅雀之戰開始計算。

但大谷特殊的「二刀流」身分，反而讓道奇在這項決定上更加猶豫，大谷自7月3日最後一次登板後，便一直以指定打擊身分出賽，但由於他在名單上仍被認定為二刀流球員，一旦進入IL，最少必須休養15天，而不是一般野手適用的10天。

談到這項規定時，羅伯茲也坦言，「這確實會讓我們更不想把他放進IL。如果休息了3天，結果兩天後我們又回到完全相同的狀況，那代表當初的決定就是錯的。」

「有一些情況下，我們不需要做出這個決定，他仍然可以維持在啟用名單中，所以我也不知道最後會是什麼樣子。但這件事並不是只有兩種處理方式。」

「如果他今天感覺還是不好的話，那麼（進入IL）當然就應該被擺上檯面。有一種可能是……我們乾脆接受這樣的想法，不管是6天、7天還是8天，只要他正在朝正確的方向恢復，那都比（15天）來得好。」

值得一提的是，大谷整個大聯盟生涯很少進入傷兵名單，至今僅有3次。

2018年效力天使期間，他曾因右手肘二級尺側副韌帶扭傷進入傷兵名單24天，雖然該季沒有再登板投球，但仍繼續以打者身分出賽：隔年則因接受TJ手術後持續復健，在球季開始時進入10天傷兵名單；最近一次則發生在2023年9月，當時大谷除了右手肘UCL撕裂、已停止投球之外，又遭遇右側腹斜肌拉傷，連續缺席11場後正式進入10天IL，也提前結束了效力天使的最後一個賽季。

事實上，大谷近期的打擊也明顯受到影響，過去13場比賽51打數僅敲出7支安打，打擊率只有1成37，期間僅1轟；周四面對紅雀更單場吞下本季新高4次三振；自8月9日重新啟動投球計畫以來，93打數僅敲出19支安打，打擊率2成04、OPS為0.704，更吞下32次三振。

即使近期陷入低潮，大谷本季129場比賽仍繳出2成79打擊率、30轟、0.906OPS與80分打點；投手丘上則先發14場，取得8勝2敗、防禦率1.79，累計85.2局。

大谷翔平 羅伯茲 道奇 國民 教練 訓練

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