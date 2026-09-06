MLB／村上宗隆第30轟出爐白襪還是輸了 追平大谷翔平並列日本球員最多

白襪隊今天繼續在芝加哥主場迎戰雙城隊，日本重砲村上宗隆1局下轟出兩分砲，本季第30轟出爐，追平道奇隊大谷翔平，並列大聯盟日本球員第1，白襪終場4：6落敗，兩隊在3連戰前兩戰打平。

村上首局面對雙城先發投手布萊德利（Taj Bradley），在2好2壞後逮中92英里指叉球，轟出左外野方向346英尺兩分砲，結束連續16場比賽未開轟，接下來3次打數都遭三振，本季打擊率2成11、全壘打30支、打點61分。

村上開轟攻下全隊前兩分後，蒙哥馬利（Colson Montgomery）也轟出陽春砲，本季第31轟幫助白襪3：0領先；但雙城4局上追回兩分，5局上傑佛斯（Ryan Jeffers）轟出3分砲逆轉戰局，白襪左投凱伊（Anthony Kay）先發4.1局失5分吞敗，挑戰本季第10勝失利。

藍鳥隊今天以4：3擊敗皇家隊，最近4連勝、近10戰8勝，岡本和真5打數4安打、攻下兩分打點，包括7局上勝利打點，本季全壘打28支在日本球員排名第3。