MLB／大谷翔平連3戰未進先發名單 道奇官網直言IL可能性愈來愈高

道奇隊今天對國民隊進行3連戰第2戰，大谷翔平仍未排進先發名單，若連續3場未出賽將是加盟3年首見，官網直言，隨著大谷缺席場次增加，這位二刀流巨星被列入傷兵名單（IL）的可能性愈來愈高。

大谷近況陷入低潮，前天對紅雀隊、昨天對國民之戰都缺席，今天仍未排進先發打線，先在室內練習打擊，身體反應將是教練團決定後續安排的重要參考依據；官網指出，大谷目前正受多項健康問題的困擾，包括左膝、右肱二頭肌、頸部持續存在不適，無法確定何時能重返先發陣容。

大谷連續3天缺陣，已達IL追溯生效的上限，對二刀流球員而言，IL最短期限與投手相同，都是15天，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）必須權衡是否立即將他列入IL。

羅伯茲說：「如果大谷今天感覺不適，將他列入IL肯定是一個需要考慮的選項。」

官網指出，大谷從自6月以來，身體一直受到多種傷痛困擾，包括左膝痠痛，也是自7月4日以來未再登板投球的主因，右肱二頭肌問題除了影響打擊表現，也阻礙恢復投球強度的進度，9月3日對紅雀之戰因為頸部不適，4次打數全被三振。

大谷最近一次受訪是8月18日在丹佛對洛磯隊之戰，接下來未再和媒體交流，多次婉拒採訪要求。

羅伯茲今天賽前透露，不確定大谷休息兩場後，身體狀況是否明顯好轉，但確實感受到這位二刀流巨星在精神層面的變化，安排休兵的初衷是讓他恢復身體，但這種心理上的放鬆同樣有益。

大谷本季出賽133場，打擊率2成79、全壘打30支、打點80分，登板先發14場投出8勝2敗、防禦率1.79。