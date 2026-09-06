MLB／李灝宇傷勢無礙繼續先發 吞3K選2BB還有精彩守備

老虎隊台灣內野手李灝宇昨天因本壘攻防被撞傷提前退場，好在傷勢無大礙，今天對上守護者隊繼續先發上陣，擔任第2棒、三壘手，3打數都遭三振，但選到2次保送上壘，還替球隊跑回1分，終場老虎以6：0拿下勝利，終止2連敗。

李灝宇昨天在雙重賽連兩戰先發上陣，其中第2戰在3局上敲出安打替球隊打回第1分，但之後在本壘攻防與捕手相撞，當下讓總教練辛區（A.J. Hinch）也嚇了一大跳，老虎隊隨後則更新消息，傷勢非膝蓋也腳踝，僅是左小腿脛骨挫傷，讓大家都鬆了一口氣。

經過一晚的休息後，李灝宇今天依舊被排進先發陣容中，對上守護者先發投手梅西克（Parker Messick），首打席遭3球三振，下一棒格林（Riley Greene）則轟出陽春砲助老虎先馳得點。

而李灝宇在1局下首次守備機會，處理守護者開路先鋒史蒂文關（Steven Kwan）的軟弱滾地球，快速趨前後行徑間傳往一壘抓到出局數，用精彩守備證明傷勢無虞。2局上一、二壘有人，面對哈賓（Petey Halpin）的突襲短打，再次俐落地接球刺殺打者。

3局上李灝宇第二打席選到四壞球保送，讓老虎攻佔一、二壘，格林敲出中外野安打送回二壘上的跑者，李灝宇繞過二壘後回壘不及，遭回傳球觸殺出局。5局上則是轟空梅西克96.9英里（約155.9公里）的速球遭三振。

老虎在6局上由格林的雙響砲打下3：0領先。7局上李灝宇在一壘有人時上場，面對守護者第2任投手費斯塔（Matt Festa），再選到保送上壘，格林二壘打、丁格勒（Dillon Dingler）高飛犧牲打、馬爾傑里（Ben Malgeri）安打都送回分數，老虎單局進帳3分，拉開6分差距。

8局下李灝宇在一、三壘有人時上場，滿球數時看著一顆81.5英里（131.2公里）的曲球進壘，被主審拉弓，李灝宇立即拍頭盔示意挑戰，經ABS電子好球帶檢視後，球確實落在好球帶邊緣，李灝宇挑戰失敗遭三振。

此戰李灝宇打滿全場，3打數沒有敲出安打，吞下3次三振，但選到2次保送上壘，也替球隊跑回1分，目前打擊率2成63，安打數停在69支，累積8轟，有20次四壞球保送，37打點，跑回30分。今天在守備上也有多次精彩表現，包括7局下策動1次雙殺。