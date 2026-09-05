快訊

曾是泳壇希望…27歲性感女星下海狂接單 飯店同床黑道大哥

國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

活動突喊卡！藏壽司6日起終止「吉伊卡哇」扭蛋聯名 疑員工行為不當

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平連兩戰休兵傷勢狀況未明 羅伯茲：每日觀察是否復出

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平因左膝與右臂狀況尚未完全恢復，何時重返先發陣容仍是外界關注焦點。 美聯社
大谷翔平因左膝與右臂狀況尚未完全恢復，何時重返先發陣容仍是外界關注焦點。 美聯社

道奇日籍球星大谷翔平在今天主場對華盛頓國民之戰再度缺席，道奇此役雖然在比賽後段遭到對手反撲，但仍成功守住勝利，順利以5比3收下2連勝，史奈爾（Blake Snell）先發6局無失分取得本季第3勝。不過，大谷因左膝與右臂狀況尚未完全恢復，何時重返先發陣容仍是外界關注焦點。

大谷近期打擊狀態明顯陷入低潮，在休兵之前已經連續12場、合計60打席沒有全壘打，這段期間打擊率僅.130。由於左膝與右臂都不是處於最佳狀態，道奇連續兩場都讓他休兵。

大谷在前一戰雖然沒有先發，但仍坐在板凳區觀戰。不過這場面對國民，他雖然照常來到球場，直到比賽後段之前都沒有出現在板凳席。這也讓外界對他的身體狀況多了幾分疑慮。

大谷在5月中旬曾因以投手身分調整與休養安排，出現連續2場沒有以野手身分出賽的情況，但這是他本季首次連續2天完全被排除在先發名單之外。

若回顧過去，他在2025年曾因第1個孩子出生，於4月18日至19日連續2場未先發；但若以傷勢因素來看，這是他自2023年9月效力洛杉磯天使時期以來，再度因身體狀況連續缺席先發。

道奇此役在第3局展開攻勢，靠著貝茲（Mookie Betts）與T・赫南德茲（Teoscar Hernández）連續適時安打，一口氣攻下3分取得領先。先發投手史奈爾（Blake Snell）也繳出6局無失分好投，奠定球隊勝基。即使牛棚在比賽後段面臨壓力，道奇最終仍驚險守成，拿下近期2連勝。

至於大谷何時能夠回到場上，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前僅表示，目前是「day-to-day」，也就是每天依照身體狀態決定是否出賽。這代表大谷明天能否復出仍不明朗，道奇仍會持續觀察他的左膝與右臂反應，再決定是否讓他重返打線。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／大谷翔平連兩戰休兵傷勢狀況未明 羅伯茲：每日觀察是否復出

道奇日籍球星大谷翔平在今天主場對華盛頓國民之戰再度缺席，道奇此役雖然在比賽後段遭到對手反撲，但仍成功守住勝利，順利以5比3收下2連勝，史奈爾先發6局無失分取得本季第3勝。不過，大谷因左膝與右臂狀況尚未完全恢復，何時重返先發陣容仍是外界關注焦點。

MLB／大都會高層親赴日本考察佐藤輝明 道奇洋基被點名也想搶

紐約大都會休賽季補強方向逐漸浮現，在一壘與長打火力出現缺口的情況下，日本職棒阪神虎重砲佐藤輝明已成為大聯盟市場備受矚目的名字。

MLB／剪髮兼轉運！今永昇太6局失1分揮別低潮 中斷連6戰挨轟紀錄

小熊今天在客場挑戰馬林魚，近況不佳的日籍投手今永昇太終於找回狀態，在剪去招牌長髮後「轉運」成功，不僅中斷連6場挨轟的悽慘紀錄，更投出6局失1分4K絕好調，幫助球隊6：1拿下系列戰開門紅。

MLB／史奈爾6局無失分+塔克開轟 道奇少了大谷僅5安打下二連勝

道奇隊「二刀流」球星大谷翔平連兩天因傷缺陣，道奇隊今天對上國民隊，打線火力仍未回溫，全場僅敲5支安打是對手的一半，但靠著超高得分效率，前6局就打下5分領先，加上史奈爾（Blake Snell）先發6局無失分好投，道奇終場5：3守住勝利，拿下二連勝。

MiLB／亞運前絕好調！鄭宗哲3安猛打賞、林昱珉單場5K都逼近個人紀錄

台灣好手又將創造生涯里程碑！效力紅襪3A的鄭宗哲，今天面對藍鳥3A敲出相隔78天的單場3安猛打賞，有機會突破個人3A單季最多安紀錄。同樣在大聯盟農場打拼的響尾蛇3A左投林昱珉則是送出單場5K，距離個人3A新紀錄M1。

MLB／「拍賣哥」6局7K技壓費城人桑契斯！ 塞揚聲勢直逼釀酒人火球男

勇士今天在客場派出37歲資深強投塞爾（Chris Sale）對決費城人桑契斯（Cristopher Sánchez），上演「王牌左投大戰」，最終由「拍賣哥」技高一籌，6局7K失2分的優質先發表現幫助球隊5：2帶走勝利，更以84勝57敗的戰績擠下衛冕軍道奇，暫居國聯第2。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。