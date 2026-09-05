MLB／大谷翔平連兩戰休兵傷勢狀況未明 羅伯茲：每日觀察是否復出

道奇日籍球星大谷翔平在今天主場對華盛頓國民之戰再度缺席，道奇此役雖然在比賽後段遭到對手反撲，但仍成功守住勝利，順利以5比3收下2連勝，史奈爾（Blake Snell）先發6局無失分取得本季第3勝。不過，大谷因左膝與右臂狀況尚未完全恢復，何時重返先發陣容仍是外界關注焦點。

大谷近期打擊狀態明顯陷入低潮，在休兵之前已經連續12場、合計60打席沒有全壘打，這段期間打擊率僅.130。由於左膝與右臂都不是處於最佳狀態，道奇連續兩場都讓他休兵。

大谷在前一戰雖然沒有先發，但仍坐在板凳區觀戰。不過這場面對國民，他雖然照常來到球場，直到比賽後段之前都沒有出現在板凳席。這也讓外界對他的身體狀況多了幾分疑慮。

大谷在5月中旬曾因以投手身分調整與休養安排，出現連續2場沒有以野手身分出賽的情況，但這是他本季首次連續2天完全被排除在先發名單之外。

若回顧過去，他在2025年曾因第1個孩子出生，於4月18日至19日連續2場未先發；但若以傷勢因素來看，這是他自2023年9月效力洛杉磯天使時期以來，再度因身體狀況連續缺席先發。

道奇此役在第3局展開攻勢，靠著貝茲（Mookie Betts）與T・赫南德茲（Teoscar Hernández）連續適時安打，一口氣攻下3分取得領先。先發投手史奈爾（Blake Snell）也繳出6局無失分好投，奠定球隊勝基。即使牛棚在比賽後段面臨壓力，道奇最終仍驚險守成，拿下近期2連勝。

至於大谷何時能夠回到場上，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前僅表示，目前是「day-to-day」，也就是每天依照身體狀態決定是否出賽。這代表大谷明天能否復出仍不明朗，道奇仍會持續觀察他的左膝與右臂反應，再決定是否讓他重返打線。