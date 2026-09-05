MLB／剪髮兼轉運！今永昇太6局失1分揮別低潮 中斷連6戰挨轟紀錄

小熊今天在客場挑戰馬林魚，近況不佳的日籍投手今永昇太終於找回狀態，在剪去招牌長髮後「轉運」成功，不僅中斷連6場挨轟的悽慘紀錄，更投出6局失1分4K絕好調，幫助球隊6：1拿下系列戰開門紅。

今永昇太在9月1日剪去長髮，送給自己一份33歲的「生日禮物」外，也成功轉運找回好身手。本戰一開場他就賞給對手六上六下包含2K，儘管第3局馬林魚出現零星安打，但仍無法串聯攻勢，記分板依舊掛零。

四局下開始今永昇太再發威，1出局情況被敲安後就投出八上八下，雖然六局上差點被赫南德茲（Heriberto Hernandez）敲出深遠外野安打，但隊友「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）展現美技防守沒收安打，也幫今永昇太守住失分。

直到七局下今永昇太被首位打者敲安後，由於用球數突破90球才被教練團換下場，不過接替投球的西瓦爾（Aaron Civale）讓對手跑回本壘，沒能幫助今永拿下無失分好投，而這也是馬林魚全場唯一得分。最終在投球的全面壓制下小熊以6：1輕取勝利，今永昇太不僅中斷連6場挨轟的紀錄，也順利拿下勝投。

本戰今永昇太找回狀態，用球數94球中64顆是好球，主投6局挨3安失1分送出4K，不僅沒被敲轟，被詬病球速下滑的四縫線速球時速也回到91.7哩（約147.6公里）。目前他的戰績為9勝10敗，若狀態繼續保持，有機會挑戰生涯第2度雙位數勝投。