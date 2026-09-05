MLB／大都會高層親赴日本考察佐藤輝明 道奇洋基被點名也想搶

紐約大都會休賽季補強方向逐漸浮現，在一壘與長打火力出現缺口的情況下，日本職棒阪神虎重砲佐藤輝明已成為大聯盟市場備受矚目的名字。

根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）的報導，包括紐約大都會、紐約洋基、洛杉磯道奇與費城費城人都被點名與佐藤輝明有所連結，而大都會棒球事務總裁史登斯（David Stearns）甚至親自前往日本觀察，明顯展現企圖心。

報導指出，27歲的佐藤輝明今年休賽季有機會透過日本職棒入札制度挑戰大聯盟。對大都會而言，他的長打能力正好符合球隊需求，尤其在球隊需要補上類似阿隆索（Pete Alonso）過去提供的火力時，佐藤輝明的名字自然被放進評估名單。海曼提到，史登斯現身日本觀看阪神虎對養樂多燕子的比賽，並非例行性的普通球探行程，而是大都會對這名強打者釋出的明確訊號。

海曼形容，史登斯親自到場看佐藤輝明比賽，代表大都會很希望看到他穿上藍橘球衣。更巧的是，雖然阪神該戰吞敗，但佐藤輝明就在大都會高層面前敲出本季第32支全壘打，等於用最直接的方式展示自己的長打能力。

佐藤輝明本職守備位置是三壘，在日本職棒累積544場三壘先發。不過若他最終加盟大都會，守備位置可能必須調整。

報導分析，大都會目前三壘已有比切特（Bo Bichette），外界普遍認為他很可能會執行下個賽季的合約選擇權並繼續鎮守三壘。如此一來，佐藤輝明倘若轉戰大都會，有可能會從三壘移往一壘。

這樣的轉換並非沒有前例，今年效力芝加哥白襪的村上宗隆就是類似案例。村上宗隆在日本職棒主要守三壘，但赴美後改以一壘為主。從守備難度來看，由三壘轉往一壘通常比從一壘轉守三壘更容易，而大都會真正看重佐藤輝明的，也不是他的守備範圍，而是他能否把長打火力帶到大聯盟。

佐藤輝明近年已是阪神最具代表性的左手重砲。2025年他繳出40轟、102分打點的MVP級球季，豪取中央聯盟年度MVP。本季他火力依舊猛烈，打擊率達.324，上壘率.402，另有34轟表現，生涯6個日職球季中有5季至少敲出20轟，長打穩定度相當突出。

對大都會來說，這樣的火力正是球隊急需補強的項目。阿隆索過去每季穩定提供約35轟火力，而這正是大都會打線不可或缺的長打支撐。除此之外，索托（Juan Soto）也需要打線中有人能提供保護，避免對手在關鍵時刻過度閃躲他。全壘打固然吸睛，但穩定打點與得分產出同樣重要，佐藤輝明在這些面向都具備吸引力。

進階數據也支撐大都會追求佐藤輝明的理由。報導提到，他的wRC+高達210，屬於日本職棒頂尖水準。wRC+是衡量打者整體進攻價值相對於聯盟平均的數據，會把打者在打席中的各種貢獻轉換成對球隊創造得分的影響，並依不同打擊結果給予不同權重，例如全壘打價值高於一壘安打，而不是像打擊率一樣把所有安打視為相同價值。佐藤輝明本季保送率也提升到11.8%，顯示他不只會開轟，也在選球與上壘能力上有所進步。

不過，大都會要簽下佐藤輝明並不容易。除了他本身透過入札制度赴美會引發市場競爭，洋基、道奇與費城人等大市場球隊都具備出手能力。尤其道奇近年在吸引日本球星方面始終被視為強勢競爭者，只要有日本頂級球員有意挑戰大聯盟，洛杉磯幾乎都會被放進熱門名單。

隨著休賽季即將展開，佐藤輝明是否正式透過入札制度挑戰大聯盟，將牽動多支豪門球隊布局。倘若佐藤輝明最終登上大聯盟，不論落腳紐約、洛杉磯或費城，都將成為今年冬天最受矚目的亞洲重砲轉隊話題之一。