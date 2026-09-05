MLB／史奈爾6局無失分+塔克開轟 道奇少了大谷僅5安打下二連勝

道奇隊「二刀流」球星大谷翔平連兩天因傷缺陣，道奇隊今天對上國民隊，打線火力仍未回溫，全場僅敲5支安打是對手的一半，但靠著超高得分效率，前6局就打下5分領先，加上史奈爾（Blake Snell）先發6局無失分好投，道奇終場5：3守住勝利，拿下二連勝。

道奇隊3局下連續獲得2次保送上壘，貝茲（Mookie Betts）適時安打敲回全隊第1分，赫南德茲（Teoscar Hernandez）補上二壘打再送回2分，替道奇打下3：0領先。

4局下道奇由寇爾（Alex Call）的二壘打展開攻勢，推進上三壘後，艾德曼（Tommy Edman）擊出游擊滾地球造成失誤，道奇多添第4分。6局下還有塔克（Kyle Tucker）轟出陽春全壘打（本季第12轟）錦上添花，是他睽違近一個月再開轟，將比數拉開為5分差。

道奇先發左投史奈爾，今天主投6局用100球，被敲出5支安打，有2次保送，送出7次三振，沒有失分。自8月復出之後，5場先發合計投29局只失3分，送出38次三振，防禦率僅0.93。

道奇隊帶著5：0領先進入9局上，牛棚「劇場」又開演，哈爾沃森（Seth Halvorsen）登板，連續被敲3支安打失1分，迫使道奇再推崔爾（Jack Dreyer）上場接手，先飆三振，接著製造滾地球形成2出局，但國民趁勢跑回第2分，接著崔爾再被伍德（James Wood）揮出二壘打失1分，最後製造飛球出局，有驚無險地守住勝利。